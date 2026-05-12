بنك صفوة الإسلامي يرعى اجتماع الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين غير الأطباء في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته لاجتماع الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين غير الأطباء في مركز الحسين للسرطان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة. وقد عُقد الاجتماع مؤخراً بحضور واسع من موظفي وإداريي المركز.





وتندرج هذه الرعاية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، وانطلاقاً من حرصه على دعم الكوادر العاملة في القطاع الصحي بمختلف فئاتها، تقديراً لدورها المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية تقديمها بكفاءة عالية.



وشملت مشاركة البنك في الاجتماع إقامة ركن تفاعلي استعرض من خلاله أبرز خدماته ومنتجاته المصرفية، إلى جانب أحدث العروض والحلول المصرفية الذكية المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمؤسسات، بما فيها القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية.



واختُتم الاجتماع بتكريم البنك تقديراً لدعمه المتواصل للصندوق والمركز، ومساهمته في دعم عدد من المبادرات والبرامج التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان من بينها برنامج المنح الجامعية والتبرع بمستلزمات للغرف الطبية التابعة للمركز كصدقات جارية ، فضلاً عن رعايته المتواصلة لفعاليات صندوق ادخار الموظفين على مدار عدة سنوات .

