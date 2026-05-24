بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

الأحد، 24-05-2026 06:58 م

الوكيل الإخباري-   شارك بنك صفوة الإسلامي في احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي، التي أقيمت تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين المعظمة حفظها الله يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من أيار الجاري، وذلك كراعٍ للحدث.

وجاءت هذه الرعاية حرصاً من البنك على التواجد في الفعاليات الوطنية والمجتمعية الهامة، لا سيما التي تسلط الضوء على القطاعات الحيوية وجهود العاملين فيها، وفي مقدمتها قطاع التمريض والقبالة القانونية، الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، التي يوليها البنك اهتماماً كبيراً، ويتبناها ضمن استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، لدورها في تعزيز جودة الحياة.
وعلى هامش هذه الرعاية، أقام البنك جناحاً تفاعلياً للتواصل مع الكوادر الصحية المشاركة، حيث استعرض مجوعة من خدماته ومنتجاته وحلوله المصرفية والمالية المرنة التي تلبي احتياجاتهم على اختلافها.


واختتمت الاحتفالية بتكريم بنك صفوة الإسلامي تقديراً لمساندته المتواصلة للقطاع الصحي، ومساهمته في دعم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تعنى بتمكين العاملين في القطاع وتعزيز التقدير لدورهم الإنساني والمهني.

