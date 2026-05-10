بنك صفوة الإسلامي يرعى اليوم العلمي للجمعية الأردنية للوقاية من ترقق العظم الخيرية

جانب من اليوم العلمي
الأحد، 10-05-2026 11:59 ص

الوكيل الإخباري- في إطار دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والتوعوية رعى بنك صفوة الإسلامي فعاليات اليوم العلمي لهشاشة العظام وأمراض المفاصل والذي نظمته الجمعية الأردنية للوقاية من ترقق العظم.

وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على التزام البنك بدوره في المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم البرامج التي تسهم في تعزيز الوعي بالأمراض المزمنة، لا سيما ترقق العظام، وأهمية الوقاية منه.


ويجسد بنك صفوة الإسلامي من خلال هذه الرعاية التزامه بروح الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتعميق أثر مساهماته التنموية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي في محور الصحة ونوعية الحياة، وبما يحقق الأثر الإيجابي التي تنعكس آثاره على الأفراد والمجتمع ككل.

