الأربعاء 2026-05-13 12:38 م

بنك صفوة الإسلامي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026 دعماً للابتكار والتحول الرقمي

جانب من الرعاية
الأربعاء، 13-05-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري- قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته البرونزية لمسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي 2026، التي تعد الحدث الطلابي الأكبر على مستوى الجامعات والكليات العربية والإقليمية، والتي نظمتها واستضافتها جامعة عمّان العربية مؤخراً تحت رعاية وزير الشباب الأردني بالتعاون مع شبكة من الشركاء، وبمشاركة واسعة من طلاب مختلف المجالات العلمية والتقنية المتخصصة.

وقد جاءت رعاية البنك للمسابقة في إطار التزامه بدعم المبادرات والمؤسسات المعنية بتطوير مخرجات التعليم وتحفيز الابتكار العلمي والتقني والتطبيقي، لتعزيز فرص تقديم حلول إبداعية قابلة لتحويلها إلى مشاريع واقعية تعالج التحديات المجتمعية والصناعية والبيئية والصحية؛ لأهمية ذلك في تعزيز التنمية وصناعة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.


وتتماشى هذه الرعاية مع دور البنك كشريك في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الريادية وقدراتهم في مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يعكس توجهه نحو المشاركة في إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، كما تأتي انسجاماً مع اهتمام البنك بدعم مسارات التحول الرقمي، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في دعم الإبداع والتنمية.

