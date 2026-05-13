بنك صفوة الإسلامي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026 دعماً للابتكار والتحول الرقمي

الوكيل الإخباري- قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته البرونزية لمسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي 2026، التي تعد الحدث الطلابي الأكبر على مستوى الجامعات والكليات العربية والإقليمية، والتي نظمتها واستضافتها جامعة عمّان العربية مؤخراً تحت رعاية وزير الشباب الأردني بالتعاون مع شبكة من الشركاء، وبمشاركة واسعة من طلاب مختلف المجالات العلمية والتقنية المتخصصة.

وقد جاءت رعاية البنك للمسابقة في إطار التزامه بدعم المبادرات والمؤسسات المعنية بتطوير مخرجات التعليم وتحفيز الابتكار العلمي والتقني والتطبيقي، لتعزيز فرص تقديم حلول إبداعية قابلة لتحويلها إلى مشاريع واقعية تعالج التحديات المجتمعية والصناعية والبيئية والصحية؛ لأهمية ذلك في تعزيز التنمية وصناعة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.