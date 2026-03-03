بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج تمويل السيارات مع خدمات متكاملة

08:48 م

الوكيل الإخباري - أعلن بنك صفوة الإسلامي عن إطلاق برنامج تمويل السيارات الجديد، الذي يعد حلاً ماليا مرناً ومتكاملاً يسهل امتلاك السيارات، ويمنح المتعاملين تجربة متطورة تجمع بين السلاسة، والسرعة، والمرونة، في مختف مراحل عملية التمويل، ضمن أعلى معايير الشفافية التامة.





ومن خلال هذا البرنامج، يوفر البنك لمتعامليه أعلى مستويات الخدمة، حيث لن يكون عليهم سوى تحديد نوع السيارة التي يرغبون باقتنائها من خلال تقديم طلب عبر الموقع الالكتروني للبنك؛ فيما يتولى البنك إثر ذلك إدارة جميع الإجراءات من استقطاب السيارة بأفضل سعر متاح في السوق، مروراً بتمويلها، وتأمينها، وصولاً إلى تسليم المفتاح للمتعامل ، كل ذلك ضمن أسعار مرابحة تفضيلية.



ويعكس البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار "اطلب واتدلل"، روح الفلسفة التي ينتهجها البنك في تصميم منتجاته وخدماته، والتي تقوم على الرعاية الشاملة للمتعاملين على امتداد رحلتهم المصرفية مع البنك، من خلال إتاحة حلول عملية تحقق أقصى قدر من الراحة لهم، وترتقي بمستوى رضاهم، وتثري تجربتهم، وتلبي تطلعاتهم المالية والحياتية، بعيداً عن الإجراءات والتعقيدات التقليدية.



وينسجم إطلاق البرنامج مع رؤية البنك القائمة على تبني الابتكار كركيزة أساسية لتقديم منتجات وخدمات حديثة تلبي احتياجات السوق والمتعاملين، وتقدم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز التوقعات، وتعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية.