بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه السادس والأربعين في شارع المطار

الوكيل الإخباري- تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي افتتح بنك صفوة الإسلامي فرعه السادس والأربعين في شارع المطار، ضمن مجمع البركة، في خطوة تعكس استمرار البنك في تعزيز حضوره وتوسيع شبكة فروعه في المواقع الحيوية داخل العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة.

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وقد حضر الافتتاح عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك والعديد من الشخصيات الرسمية إضافة الى شركاء البنك من المطورين العقاريين.



ويتميز الفرع بتقديم خدمات مصرفية متكاملة، ومنطقة مخصصة للخدمات البنكية الذاتية والتي تمكن المتعاملين من انجاز معاملات السحب والإيداع وإيداع الشيكات وإصدار بطاقات السحب الآلي بسهولة وأمان، ودون أي تدخل بشري.



وتم أيضاً في نفس الفرع تخصيص وحدة للتأجيرالتمويلي تتبع لدائرة الشركات الصغيرة، وتقدم حلولاً تمويلية متخصصة للمشاريع السكنية والأراضي الإفرازية.



هذا وقد تم تجهيز الفرع الجديد وفق أحدث معايير التصميم الموحد المعتمدة لدى البنك، بما يضمن توفير بيئة مصرفية عصرية ومريحة تواكب احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات، وتدعم سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات اليومية، بما يسهم في دعم استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، بالتماشي مع دوره في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتمكين مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.