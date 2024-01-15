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الإثنين، 15-01-2024 10:27 ص

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه الـ43 في العاصمة عمان

Safwa Islamic Bank Announces 43rd Branch Opening


الوكيل الإخباري - افتتح بنك صفوة الإسلامي فرعاً جديداً له في منطقة الياسمين – شارع القدس، وتحديداً في "فايف بي مول" والذي يعد وجهة التسوق الجديدة في العاصمة عمّان. وتم الافتتاح تحت رعاية رجل الأعمال السيد نديم الزعبي وسعادة النائب محمد الدوايمة.اضافة اعلان

ومع الفرع الجديد المعزز لشبكة الفروع المنتشرة في أغلب مناطق العاصمة عمان وخاصة أماكن الكثافة السكانية، سيقدم الفرع مختلف الخدمات المصرفية المتكاملة والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وبذلك يرتفع عدد فروع البنك إلى 43 فرعاً موزعة على أغلب مناطق ومحافظات المملكة.
وتعليقاً على الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "نواصل تنفيذ خططنا التوسعية التي تعبر عن الاستثمارات المستدامة المرصودة لاستيعاب حجم التنامي في الأعمال وفي قاعدة المتعاملين الذين نحرص على خدمتهم على أفضل وجه بسرعة وسهولة."
ويذكر بأن بنك صفوة الإسلامي يوفر قنوات مختلفة للتواصل مع متعامليه وتلبية احتياجاتهم من الشركات والأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومنها خدمة صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، والموقع الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل كفيسبوك وإنستغرام، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة والأسبوع، هذا بالإضافة للفروع التي يسعى البنك على أن تغطي كافة محافظات ومدن المملكة.

 




 

 


 

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