بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول
بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول
الأحد، 12-04-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري-   تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي افتتح البنك فرع اربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول / طابقB1  بحلته الجديدة.

وقد جاء نقل الفرع للموقع الجديد كجزء من عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها شبكة فروع البنك، والتي تستند إلى نموذج التصميم الموحد وتواكب أفضل المعايير العالمية؛ بهدف رفع طاقة الفروع وكفاءتها لتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين من الأفراد والشركات على نحو يحقق أعلى مستويات الراحة والسرعة، مع تجهيزات مريحة وتقنيات متقدمة، وضمن بيئة مرنة وعصرية.


وسيقدم البنك من خلال الفرع باقته الواسعة من الخدمات والحلول والمنتجات التمويلية والاستثمارية والادخارية الكفؤة والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تسهل التعاملات المالية اليومية،  كما تدعم مختلف الشرائح والقطاعات بالإضافة إلى منطقة الخدمة الذاتية والتي تتمثل بجهاز مخصص لإصدار بطاقات الصراف الآلي بشكل فوري ودون أي تدخل بشري، وجهاز صراف آلي لخدمات السحب والإيداع وخدمة إيداع الشيكات.


ويذكر أن بنك صفوة الإسلامي يقدم خدماته في محافظة إربد من خلال ثلاثة فروع، تشمل فرع شارع الهاشمي-مركز الشمال، وفرع دوار القبة-شارع راتب البطاينة، إلى جانب فرع سيتي سنتر، وبالإضافة إلى مركز الشركات الصغيرة الذي يقدم خدماته للشركات المتوسطة والصغيرة ، وذلك في ظل المكانة الاستراتيجية للمحافظة كإحدى أكبر المدن في المملكة، وكمركز هام للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية والتعليمية في شمال الأردن.


 هذا ويوفر البنك العديد من القنوات لخدمة متعامليه، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية، والموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية على منصات التواصل، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50% حال ساعدت إيران عسكريا

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة

