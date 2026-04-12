بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الوكيل الإخباري- تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي افتتح البنك فرع اربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول / طابقB1 بحلته الجديدة.

وقد جاء نقل الفرع للموقع الجديد كجزء من عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها شبكة فروع البنك، والتي تستند إلى نموذج التصميم الموحد وتواكب أفضل المعايير العالمية؛ بهدف رفع طاقة الفروع وكفاءتها لتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين من الأفراد والشركات على نحو يحقق أعلى مستويات الراحة والسرعة، مع تجهيزات مريحة وتقنيات متقدمة، وضمن بيئة مرنة وعصرية.



وسيقدم البنك من خلال الفرع باقته الواسعة من الخدمات والحلول والمنتجات التمويلية والاستثمارية والادخارية الكفؤة والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تسهل التعاملات المالية اليومية، كما تدعم مختلف الشرائح والقطاعات بالإضافة إلى منطقة الخدمة الذاتية والتي تتمثل بجهاز مخصص لإصدار بطاقات الصراف الآلي بشكل فوري ودون أي تدخل بشري، وجهاز صراف آلي لخدمات السحب والإيداع وخدمة إيداع الشيكات.



ويذكر أن بنك صفوة الإسلامي يقدم خدماته في محافظة إربد من خلال ثلاثة فروع، تشمل فرع شارع الهاشمي-مركز الشمال، وفرع دوار القبة-شارع راتب البطاينة، إلى جانب فرع سيتي سنتر، وبالإضافة إلى مركز الشركات الصغيرة الذي يقدم خدماته للشركات المتوسطة والصغيرة ، وذلك في ظل المكانة الاستراتيجية للمحافظة كإحدى أكبر المدن في المملكة، وكمركز هام للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية والتعليمية في شمال الأردن.