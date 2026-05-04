بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم برنامج "القافلة الخضراء" بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

الإثنين، 04-05-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-   امتدادًا لدوره في دعم قطاع البيئة وتعزيز الاستدامة، وبمناسبة يوم الأرض، نظم بنك صفوة الإسلامي بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة فعالية تطوعية لزراعة 500 شجرة زيتون مثمرة ضمن برنامج "القافلة الخضراء" وبمشاركة فريق "سفراء العطاء"، وذلك ضمن إطار نشاطات المسؤولية المجتمعية.اضافة اعلان


ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية لدعم مشاريع الزراعة والمبادرات البيئية المستدامة، والتي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي والتخفيف من الفقر، وذلك من خلال الارتكاز على شراكات فاعلة تضمن تعظيم الأثر التنموي، وتنعكس على جهود متطوعيه في تعزيز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي بينهم لتحقيق أهداف تنموية.

كما تسهم زراعة الأشجار المثمرة في توفير مصادر دخل إضافية لصغار المزارعين، والنساء المعيلات، والشباب في المناطق الريفية، بما يعزز قدرتهم الاقتصادية وينسجم مع أهداف البنك الاجتماعية والتنموية.
