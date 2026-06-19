بنية زين التحتية المتقدمة ومنظومتها الرقمية تدفع نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة

Zain Esports تقود واحدة من أكبر منصات بطولات PUBG MOBILE في 7 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



-إقامة منافسات 2026 PMNC MENA Spring في الكويت والبحرين والعراق والأردن وعُمان وفلسطين وقطر

-استقطبت البطولة أكثر من 144 ألف لاعب و790 ألف مشاهدة للبث المباشر وأكثر من 25 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل





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الوكيل الإخباري- دعمت Zain Esports- العلامة التجارية للرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة زين – الفعاليات الإقليمية لبطولة 2026 PUBG MOBILE National Championship (PMNC) MENA Spring Series التي أقيمت في 7 دول في المنطقة، مسجلة خطوة بارزة في دورها المتنامي كقوة إقليمية في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.



واوضحت الشركة أن مسابقات هذه السلسلة المثيرة من الألعاب أقيمت فعالياتها في الكويت، الأردن، البحرين، عُمان، قطر، فلسطين، والعراق، حيث جمعت لاعبين وفرقا من مختلف أنحاء المنطقة ضمن واحدة من أبرز منصات المنافسة على لعبة PUBG MOBILE في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشارت الشركة إلى أن فعاليات البطولة تم تنظيمها من خلال شراكة رسمية مع شركة تينسنت، الشركة العالمية الرائدة في التكنولوجيا والألعاب والمسؤولة عن بعض أهم منصات الترفيه الرقمي، التي اختارت Zain Esports ومنحتها الترخيص الرسمي لتشغيل البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع Teal Flamingo Studios ومقرها البحرين.



الجدير بالذكر أن فعاليات هذه النسخة امتدت على مدار شهرين وشملت 9 أيام من النهائيات التي تم بثها مباشرة، وقد جذبت هذه المنافسات الإقليمية أكثر من 144,000 لاعب مسجل، و790,000 مشاهدة مباشرة، وأكثر من 200 مباراة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتعزز هذه البطولات الكبرى مكانة مجموعة زين كمبتكر وقائد رقمي إقليمي، حيث تدفع بنيتها المتقدمة ونظامها الرقمي النمو في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما تُجسد رسالة المجموعة "تواصل دائم – حياة أجمل" من خلال تقديم تجارب رقمية ذات غاية تربط المجتمعات، وتمكن الشباب، وتوسع فرص المواهب والمبدعين في أسواق المنطقة.



وصمم مسار منافسات البطولة لتوفير مستويات تنافسية للاعبين بدءا من التصفيات المفتوحة، مروراً بمراحل المجموعات، وانتهاءً بالنهائيات الوطنية في الأسواق المشاركة، وقد قدمت Zain Esports الدعم الكامل لمسيرة البطولة، من التخطيط والتنظيم إلى الحملات الإعلامية، البث، تنفيذ الإنتاج، التفاعل المجتمعي، وعززت المبادرة دور Zain Esports كمنصة تمكين للمجتمعات المحلية للألعاب، والربط بين اللاعبين والجماهير وصناع المحتوى والشركاء عبر منصة تنافسية احترافية.



جاءت الفرق الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى في كل سلسلة كما يلي: في 2026 PMNC MENA Wildcard Spring فاز فريق Nigma Galaxy بالمركز الأول، وحل KHK Esports ثانيا، وEarth Quake ثالثا، أما في 2026 PMNC Jordan Spring، فاز FourWiz بالمركز الأول، وجاء GEE Seven في المركز الثاني، وSTG Esports في المركز الثالث، وفي 2026 PMNC Iraq Spring، فاز IKURD Esports بالمركز الأول، وحل Lost Savage ثانيا، وRage Esports ثالثا.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية Zain Esports الأوسع لتطوير نظام مستدام للرياضات الإلكترونية في المنطقة من خلال البطولات والشراكات وتطوير المحتوى ومنصات تركيز المواهب.

وتعتبر منافسات PUBG MOBILE واحدة من أبرز ألعاب نمط "باتل رويال" على الأجهزة المتنقلة عالميا، وتقدم تجربة تنافسية للبقاء تجمع اللاعبين في مباريات عالية الشدة قائمة على الاستراتيجية والعمل الجماعي والمهارة، واللعبة هي النسخة المتنقلة الأصلية من PUBG: BATTLEGROUNDS وتم تطويرها بالاشتراك بين LIGHTSPEED STUDIOS التابعة لـ Tencent Games وKRAFTON, Inc.، بينما تتولى Level Infinite النشر، وأُطلقت في أكثر من 200 سوق وتجاوزت أكثر من مليار تحميل حول العالم، مما يعكس شعبيتها العالمية وجاذبيتها القوية بين لاعبي الأجهزة المحمولة.