بن معروف : راتب شهري ووظيفة للطالبين المتفوقين اللذين يعيشان في خربوش

الوكيل الاخباري - قررت اسرة بن معروف مساعدة طالبين شقيقين تفوقا في نتائج الثانوية العامة برغم إقامتهما في خربوش .



ووفق منشور لها على صفحتها على الفيسبوك قالت انها قررت تخصيص راتب شهري للطالبين طيلة فترة الدراسة الجامعية بالاضافة إلى تأمين وظيفة لكل منهما في الشركة ضمن مجال تخصصهم بعد التخرج من الجامعة .



وكان المهندس صايل الطراونة وّثق في منشور على الفيسبوك بالصورة حالة تفوق شقيقان في الثانوية العامة يعيشان في خربوش.



وتالياً منشور اسرة بن معروف :



ابناؤنا ملاك وعلاء …



يطيب لنا نحن اسرة بن معروف أن نُبارك بكم ولكم مناسبة نجاحكم في الثّانويّة العامة، تلك المناسبة التي تستحقّون عنها التبريك والفخر والاعتزاز على ما قدمتموه من مثال مشرف ونجاح باهر تستحقون عليه الثناء والتقدير رغم ضيق الحال وقسوة الظرف الذي مررتم به، واننا بدورنا نبارك لكم ولذويكم هذا النجاح الباهر والمشرف أدام الله عليكم نعمة النّجاح التي تفيض معها مشاعر الفَرحة والسّعادة.



واذ يسرنا في بن معروف ان يكون الاسم على مسمى وان يكون عمل الخير والمعروف فيما بيننا وهو جزء لا يتجزأ من هويتنا الأردنية المعهودة، لذا يسرنا أن نبلغكم أن شركة معروف للصناعات الغذائية ( بن معروف ) تتعهد بتخصيص راتب شهري لكليكما طيلة فترة الدراسة الجامعية ليكون عون لكم لتحقيق اهدافكم وطموحاتكم بالاضافة إلى تأمين وظيفة لكل منكما في الشركة ضمن مجال تخصصكم بعد التخرج من الجامعة بإذن الله.



دمتم في رعاية الله وتوفيقه يا ابناؤنا الاشاوس ، وأدام الله عليكم وعلى والديكم تلك الأفراح وتلك العزيمة في حصد المزيد من النّجاحات عامًا بعد آخر، وإلى المزيد من التفوّق في مشوار حياتكم القادمة.

اضافة اعلان