"بوينغ" و"جورامكو" تؤسسان خطاً لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة بوينغ والشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن إبرام اتفاقية لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب من بوينغ إلى طائرات شحن في العاصمة الأردنية عمّان.

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وستصبح "جورامكو" بموجب هذه الاتفاقية، أول مزود لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في الشرق الأوسط، التي تدعم تحويل طائرات الركاب المحلية والأجنبية من بوينغ إلى طائرات شحن مستقبلاً.

وتتميز "جورامكو" بخبرتها الكبيرة في مجال عملها، إضافة لموقعها الجغرافي، الذي يمكّنها من دعم عملاء 737-800BCF في المستقبل عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.



وعلى هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تسعدنا تنمية علاقتنا مع بوينغ. وتعد القدرات الجديدة المرتبطة بطائرات 737-800BCF، والتي نضيفها إلى خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لدينا، إنجازاً مهماً آخراً لنا في شركة جورامكو، ويشرفنا وقوع اختيار بوينغ علينا كموقع مستقبلي لطائرات 737-800BCF. إن موقعنا الجغرافي في عمّان، وخبراتنا الطويلة والمتعمقة في الصيانة والإصلاح والتجديد، إضافة للتعاون مع شركة دبي لصناعات الطيران على تلبية متطلبات عملائها، كل ذلك يجعل من هذه الاتفاقية فرصة مهمة لشركة جورامكو ."



وتعد جورامكو شركة تابعة لدبي لصناعات الطيران، والتي تمتلك كذلك قسم تأجير يضم ما يقارب 550 طائرة مؤجرة إلى حوالي 120 شركة طيران في حوالي 60 دولة.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: "يؤكد إعلان اليوم التزامنا طويل الأمد بقسم الهندسة ضمن شركة دبي لصناعات الطيران. منذ الاستحواذ على جورامكو عام 2016، نمت الإيرادات بأكثر من الضعف، ونواصل توسيع نطاق حضورنا عبر منشآتنا في العاصمة الأردنية عمّان، والتي يُتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة بنهاية عام 2024. تعزز الاتفاقية الجديدة التزامنا ونتطلع إلى مواصلة تعميق علاقتنا مع بوينغ، إلى جانب تطوير عروض منتجات جديدة لقاعدة عملاء جورامكو حول العالم."



أما نائب الرئيس لشؤون البرامج التجارية ضمن قسم الخدمات الهندسية وطائرات الشحن المحولة والمكونات الفرعية، مايك دويلفيلد، فقد قال: "نواصل البحث عن فرص لنجعل قدرات تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن أقرب إلى عملائنا. ويجسّد ارتباطنا بجورامكو قدرات المنطقة المتنامية، بالتوازي مع حضور شريكتنا في مجال الصيانة والإصلاح والتجديد القادرة على إنتاج طائرات شحن بوينغ المحولة بالجودة التي يتوقعها عملاؤنا."



وعلى المدى البعيد، يشير تقرير توقعات السوق التجارية الصادر عن بوينغ إلى أن أسطول طائرات الشحن سينمو عالمياً بنسبة 65% إلى ما يزيد على 3,700 بحلول عام 2042. وسيتطلب ذلك النمو أكثر من 2,800 عملية إنتاج وتسليم لطائرات الشحن المحوّلة خلال العقدين المقبلين، بما يشمل حوالي 1,300 عملية تحويل لطائرات الركاب إلى طائرات شحن ذات هياكل قياسية، مثل طائرة 737-800BCF.