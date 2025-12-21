بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن

الوكيل الإخباري- يُعلن البنك العقاري المصري العربي/فروع الأردن (وهو شركة مُسجلة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية والمُسجل في المملكة الأردنية الهاشمية كشركة أجنبية عاملة ويحوز على رخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة اعماله المصرفية من خلال ثلاثة عشر فرعاً ومكتب في المملكة) عن توقيع اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في المملكة إلى بنك الاتحاد (وهو شركة مساهمة عامة مُسجلة بموجب القوانين الأردنية).

اضافة اعلان



يخضع إتمام الصفقة لشروط محددة والمتوقع اتمامها قريباً لتنفيذ عملية البيع. بعد استكمال هذه الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وعملاً بأحكام قانون البنوك الأردني، ستنتقل لبنك الاتحاد حكما حقوق والتزامات فروع البنك في الأردن – بما فيها ودائع العملاء والتسهيلات والإلتزامات التعاقدية الأخرى.



كما يؤكد البنك العقاري المصري العربى أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.