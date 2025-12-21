بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن

يخضع إتمام الصفقة لشروط محددة والمتوقع اتمامها قريباً لتنفيذ عملية البيع. بعد استكمال هذه الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وعملاً بأحكام قانون البنوك الأردني، ستنتقل لبنك الاتحاد حكما حقوق والتزامات فروع البنك في الأردن – بما فيها ودائع العملاء والتسهيلات والإلتزامات التعاقدية الأخرى.
كما يؤكد البنك العقاري المصري العربى أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.
وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستكمال الصفقة في حينه.
