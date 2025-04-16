بيان صادر عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...

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الوكيل الإخباري- في ظلّ المستجدات الأمنية الأخيرة، تعبّر جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن اعتزازها الكبير بجاهزية القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وكافة الأجهزة الأمنية الأردنية، الذين تمكنوا من إفشال مخططات إجرامية استهدفت أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وأكّدت الجامعة أن حماية الأردن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي التزام وطني تشترك فيه جميع مكونات الدولة والمجتمع، بدءًا من مؤسسات التعليم وانتهاءً بكل مواطن واعٍ وحريص على مصلحة الوطن. اضافة اعلان





إن ما أعلن عنه الناطق الإعلامي وزير الاتصال الحكومي يوم أمس 15/ نيسان/ 2025 يمثل تحديًا جديدًا، وإن الموقف الشعبي المؤيد لإجراءات الحكومة والاستنكار العربي والدولي لما تمّ الإعلان عنه، يكشف عن معدن الأردنيين الحقيقي وصلابتهم في وجه الفتن والمخاطر، ويؤكد الدعم الدولي لأمن الأردن واستقراره، ويعزز من التكاتف الوطني خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين.



وفي الختام نؤكد على أن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار، بفضل الله، ووعي شعبه، ويقظة مؤسساته، وأننا جميعًا، كأكاديميين وطلبة، سنبقى في خندق الوطن، سلاحنا العلم والانتماء.