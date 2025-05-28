بيان صادر عن شركة CFI الأردن

الوكيل الإخباري- في ضوء البيان الصادر عن نقابة شركات الخدمات المالية بتاريخ [5-5-2025]، والذي سلّط الضوء على المعلومات المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا بحق شركات الوساطة المالية المرخّصة، تبدي شركة CFI الأردن بأنها شركة قائمة ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية ومرخصة من هيئة الأوراق المالية، وهي جزء من مجموعة CFI العالمية المختصة بخدمات التداول المالي، وتؤكد شركة CFI الأردن دعمها الكامل لما ورد في البيان، وتود أن توضح للرأي العام وللجهات المعنية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والجدّية ما يتم تداوله من حملات مغرضة تستهدف قطاع التداول عمومًا، ومنشآت وطنية مرخّصة كـ CFI العاملة في الأردن والمنطقة.

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كما تؤكد الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة ومقاضاة كل من ينشر أو يروّج لمعلومات كاذبة أو مضلّلة تمسّ بسمعتها، أو تؤثر على ثقة الجمهور بها، أو تشكّل تهديدًا لموظفيها أو مقراتها. ونشدد على أننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون، حيث لا يُقبل أن تمر مثل هذه التجاوزات دون محاسبة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة CFI تأسست منذ أكثر من 25 عامًا، وتغطي حاليًا عملياتها في أكثر من 15 دولة من خلال شركات قائمة ومستقلة ومرخصة أصولياً. أما الشركة في الأردن، فتعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المحلية المعتمدة، وهي مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية الأردنية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة شركات الوساطة المالية في المملكة. وتؤكد الشركة أن أبوابها مفتوحة دائمًا أمام أي جهة أو فرد لديه ملاحظات أو مطالب محقة، ضمن القنوات الرسمية المعروفة والمتاحة للجميع، سواء عبر الجهات الرقابية أو عبر التواصل المباشر مع الشركة. أما أساليب الضغط والتشهير والابتزاز، فهي مرفوضة شكلًا ومضمونًا، ولا تُخدم بها لا المصلحة العامة ولا حقوق الأفراد، بل وتعرّض أصحابها للملاحقة القانونية.

ومنذ تأسيسها، تلتزم CFI الأردن بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتعمل تحت إشراف مباشر من الجهات الرقابية الرسمية، تحديدا هيئة الأوراق المالية الأردنية. وإن أي محاولة للتضليل والتشكيك بشرعية الشركة أو قانونية عملياتها لا تمس CFI الأردن فحسب، بل تمس أيضاً عمل وجهود الجهات الرقابية، وتمس أيضًا سمعة قطاع التداول المنظّم، وتُضعف ثقة المستثمرين، وتتناقض مع الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات الرسمية وصنّاع القرار لتطوير بيئة استثمارية شفافة وآمنة في المملكة.

يُعد قطاع التداول والاستثمار جزءًا من البيئة الاقتصادية الأوسع في الأردن، ويُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين. وتفخر الشركة بأن المتعاملين معها ليسوا مجرد "عملاء"، بل "شركاء" في بناء منظومة تقوم على الشفافية، والاحترافية، والمسؤولية. كما تلتزم CFI بتقديم صورة متكاملة للمتعاملين تشمل المخاطر قبل الفرص، ويتم التنبيه بشكل واضح وصريح إلى جميع الجوانب المتعلقة بالمخاطر في التداول والاستثمار. لذلك، لا يمكن التذرع بعدم المعرفة، حيث تُقدّم هذه التوضيحات ضمن الاتفاقيات والمستندات الرسمية والمواد التوعوية منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الشركة.



تُذكّر الشركة بأن العلاقة ما بينها وبين العميل هي علاقة عقدية قائمة على اتفاقيات رسمية موافق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية، وتتم جميع عمليات التداول من خلال حساب العميل المباشر عبر منصة تداول إلكترونية عالمية، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ودون أي تدخل من الشركة. وبناءً عليه، فإن كافة أوامر البيع والشراء، وما ينتج عنها من أرباح أو خسائر، تقع ضمن مسؤولية العميل الكاملة. وفي حال وجود أي نزاع أو خلاف يتعلق بهذه العمليات، فإن العلاقة محكومة بالعقود المبرمة وأحكام القانون.





وفي الختام، نهيب بكافة وسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والمهنية، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند نشر أي محتوى يتعلق بالشركة أو بالقطاع المالي عمومًا. كما نحذّر من الممارسات المضلّلة والابتزاز الإلكتروني، والتي لا تنطلي على الجهات الأمنية الأردنية التي نثق بكفاءتها واحترافيتها.

شركة CFI الأردن

نحو تداول آمن وشفاف… تحت مظلة القانون