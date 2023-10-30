بيان صادر عن وكيل ماكدونالدز الأردن

الوكيل الإخباري - قالت شركة عرموش للاستثمارات السياحية صاحبة امتياز تشغيل وتطوير ماكدونالدز الأردن في بيان لها أنّ النسبة التي تحصل عليها شركة ماكدونالدز العالمية مقابل منح الامتياز التجاري لأي وكيل من الوكلاء لم ولن يتم استخدامها لأي من الحكومات أو لصالح سياسة ما.



وجددت الشركة تأكيدها في البيان على عدم دعمها للاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، قائلة إنّ موقفها ضد الاعتداء على الأبرياء في قطاع غزة لا يقبل المساومة وماكدونالدز الأردن كانت ولا تزال واحدة من الشركات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الأردني من خلال تدريب وتوظيف الشباب الأردني من مختلف فئات المجتمع وعبر تعاونها مع الموردين الأردنيين وإطلاق الحملات الخيرية والمبادرات الإنسانية.



وفي ما يلي حقائق أخرى عن الشركة وعملها:

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