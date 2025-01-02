"بيت صقور الأردن" حلم حان وقت تحقيقه!

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد الاردني لكرة السلة مشروع "بيت صقور الأردن"، عبر فيديو ابداعي يظهر تصميم مجمع رياضي لمنتخبات واندية كرة السلة. يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتطويرالبنية التحتية السلوية في المملكة وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، ويقترح الاتحاد مبادرة تمويلية مبتكرة تدعو المشجّعين للاستثمار في البناء لقاء حفر اسمائهم على حجارة المبنى وتطريزها على مقاعد الملعب، إضافة إلى جذب مستثمر يسمّي الصالة باسم مؤسسته.

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وفي تصريح له، قال محمد عليان، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة الأردني: " يشكل هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ كرة السلة الأردنية، فـ"بيت صقور الأردن" ليس مجرد ملعب ، بل هو دار لكل الاركان العاملة ويشكل بيئة مثالية للاعبين والمدربين ويعّزز مكانة السلّة في المملكة. نحن واثقون أن هذا المجمّع سيحظى بشهرة عالمية، وسيكون وجهة مرموقة لاستضافة المباريات الدولية والبطولات الكبرى." كما أثنى عليّان على تجاوب أمانة عمّان الكبرى الايجابي.



خلال الفيديو يسرد امين عام الاتحاد المهندس نبيل يوسف ابوعطا رؤية المخططات الأولية للمجمع، مُبرزاً الشكل المعماري الفريد الذي يتصدّر واجهته مجسّم ضخم مستلهم من شكل جناحي الصقر، وهو تميمة المنتخب وشعار المملكة. ويشددّ ابوعطا على ان الوقت قد حان لتشييد هذا الصرح المجهّز بأحدث المرافق والتقنيات المثلى لاعداد اللاعبين في صالة تتسع لثلاثة ملاعب متوازية تتحول عند ضمّها الى صالة متعددة الاغراض تستضيف خمسة الآف شخص لتعالج نقص البنية التحتية التي لطالما عانت منها رياضة كرة السلّة. أمّا مقترح التمويل المجتمعي من أهل كرة السلّة فيشدد أبوعطا أن من شأنه تكوين شعور بالملكية الخاصة لدى كلّ مشجّع يستثمرفي بيت صقور الاردن في بادرة استثنائية.



قائدة فريق التصميم المعمارية مرح سليمان أفادت بأن التصماميم استندت بشكل رئيس على رؤية الاتحاد والمبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لكرة السلّة، أمّا تصميم الواجهة فقد استند على المدرسة التعبيرية في العمارة والتي تركز على خلق اشكال رمزية مستمدّة من الهوية والثقافة واستخدام العناصر المستوحاة من الطبيعة بتوظيف الخطوط المنحنية والأشكال العضوية.



النمذجة ثلاثية الابعاد تفتح النقاش حول شكل بيت صقور الاردن وسعته ومرافقه وتقنياته، أمّا مقترح التمويل السبّاق فيتحدّى شحّ الموارد ويعد بمستقبل ثري ومتفوّق لكرة السلة الأردنية، وعدٌ لطالما التزم به أعضاء الاتحاد الاردني لكرة السلّة واركانه



يمكنك مشاهدة الفيديو الذي يتحدث بتفصيل تصويري عن المشروع عبر الرابط هنا.









