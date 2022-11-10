بيع واشتري أجهزة ألعاب فيديو على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - موقع السوق المفتوح هو عبارة عن منصة إلكترونية رائدة في مجال الإعلانات المبوبة في الأردن، يمكنك من خلالها بيع أو شراء أي جهاز ألعاب فيديو بنقرة زر واحدة، بحيث يمكنك العثور على أي شيء بدءًا من أحدث إصدار من جهاز البلايستيشن وحتى جهاز نينتندو دي إس القديم.

اضافة اعلان



بيّع أجهزة ألعاب الفيديو عبر موقع السوق المفتوح

عالم ألعاب الفيديو متطور باستمرار، بحيث يظهر دومأً ألعاب جديدة في الأسواق، ويتم طرح إصدارات حديثة من الأجهزة بين الحين والآخر، وبإمكانك لضمان مواكبة كل ما هو جديد، بيّع الجهاز القديم الموجود لديك واستبداله بالأحدث بكبسة زر؛ من خلال نشر إعلان واضح ومفهوم على السوق المفتوح، والذي يمكنك الوصول إليه إما عبر موقع الويب أو التطبيق الرسمي التابع له، والمُتاح بكل من متجر آب ستور، وهواوي آب جاليري، وجوجل بلاي.



يتم استخدام وزيارة موقع السوق المفتوح من قبل ملايين الأشخاص يومياً، الأمر الذي يضمن لك وصول إعلانك إلى كل بيت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال وقت قياسي، وجذب الفئات المستهدفة له بشكل أسرع من طرق الإعلان التقليدية، إضافةً إلى أن الموقع يضمن لك؛ سواء كنت فرداً أو تاجراً، تحقيق ذلك عبر الاشتراك بإحدى الخدمات الإعلانية المدفوعة، مثل: خدمة التيربو، وخدمة البانر الإعلاني، وخدمة الإعلانات المميزة، والمزيد غيرها، حيث تساعد كل خدمة منها بجوانب مُعينة، مثل: زيادة نسب المشاهدات على الإعلان، وإضافة إشارة مستعجل على الإعلان مع بقائه ثابتاً لفترة محددة أعلى نتائج البحث ذات الصلة، وزيادة عدد إعلاناتك الفعالة، كما تساعدك بعض الخدمات على تعزيز علامتك التجارية والترويج لمنتجاتك، وبالتالي تحقيق المزيد من الربح.



شراء أجهزة ألعاب فيديو عبر موقع السوق المفتوح

يتميز موقع السوق المفتوح بسهولة التصفح والاستخدام، أي بإمكانك العثور على طلبك من خلاله في غضون وقت قصير جداً، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو، حيث يمكنك إيجاد أي منها ضمن قسم ألعاب فيديو وملحقاتها الذي يشمل بدوره على قسم أجهزة ألعاب، بحيث تجد عند الانتقال إلى هذا القسم الكثير من إعلانات العرض على أجهزة بلايستيشن 4، وبلايستيشن 5، وبلايستيشن 3، ونينتندو سويتش، وبلايستيشن 2، واكس بوكس ون، واكس بوكس سيريس اس، واكس بوكس سيريس اكس، وبلايستيشن 4 برو، والمزيد غيرها.



لضمان الوصول إلى طلبك خلال بضع دقائق فقط؛ بإمكانك الاستعانة بخاصية البحث المتقدم الظاهرة على الشاشة الرئيسية من الموقع، بحيث تعمل على حصر نتائج البحث لك بشكل أكثر دقة، بما يتوافق مع المعطيات التي تدخلها بنفسك.

الجدير بالذكر أنه عند العثور على طلبك لا يتطلب منك الأمر سوى التواصل بشكل مباشر مع المُعلن، إما عبر الاتصال الهاتفي، أو الدردشة، أو التعليقات، دون الحاجة إلى أي وسيط.



موقع السوق المفتوح

يُصنف موقع السوق المفتوح الرقم #1 في المملكة الأردنية في مجال الإعلانات المبوبة، والمنصة الأفضل والأكثر موثوقية وأمان للبيع والشراء، حيث يتميز بسهولة الاستخدام، والمصداقية، بالإضافة إلى أنه يضم فريق دعم مُحترف لمساعدة العملاء على أكمل وجه، والإجابة على استفساراتهم سريعاً، ناهيك عن أنه عبارة عن وجهة إلكترونية شاملة، إذ تجد عليه كل شيء وأي شيء، من سيارات ومركبات وعقارات وإلكترونيات وخدمات ووظائف والكثير غير ذلك.