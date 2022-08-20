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السبت، 20-08-2022 11:30 ص

بيولاب ينشر بحثاً تحليلاً عن آلية إنتشار "فيروس كورونا" في الأردن والمنطقة في واحدة من أعرق المجلات العلمية في العالم

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الوكيل الإخباري - نشر مختبر بيولاب الطبي بحثأ علميأ حول فيروس كورونا ، في واحدة من أهم الدوريّات العلمية في العالم والمعروفة بِـ  Nature communications ، وذلك بعد مجهود كبير بذله الفريق البحثي، بالعمل على فك الشيفرات الوراثية لفيروس كورونا مُبكّراً في الأردن، وبالتعاون مع مركز سكريبس للأبحاث في الولايات المتحدة الأميركية.

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وفي التفاصيل؛ أوضح الدكتور عيسى أبودية، أخصائي علم المناعة ورئيس الفريق البحثي في بيولاب، أن الغرض الأساسي من البحث كان تحليل الشيفرات الوراثية لفيروسات كورونا الصادرة من الأردن منذ بداية الجائحة في آذار من عام 2020 إلى أيار2021، مؤكداً أنه قد تم تحليل هذه الشيفرات بالتزامن مع بيانات وبائية كأعداد الإصابات المحلية وفي دول الجوار، وتحليلها في ضوء بيانات النقل الجوي والبري لتلك الفترة، وذلك من أجل فهم مصادر وآليات دخول وخروج الفيروس إلى المملكة، وأثر ذلك على تحركّات الفيروس في الشرق الأوسط بشكل عام.


وأشار د.أبودية أنه ولدى إجراء تحليلات وبائية معقدة للبيانات، اتضح بأن دول الجوار كانت المصدر الأساسي لتحركات الفيروس وانتشاره من وإلى الأردن، لا سيّما في الفترة ما بين آذار وأيلول 2020 ، والتي تم فيها إيقاف الملاحة الجوية، لافتاً إلى أن النقل البري وخصوصاً الشاحنات، كان له الدور الأكبر في مساعدة الفيروس على التنقُّل خلال الفترة الزمنية المذكورة.


من جهته، أشاد الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، بهذا الإنجاز الوطني الكبير والذي يضع مستوى البحث والنشر العلمي في الأردن في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أن أهميته لا تكمن في ندرة الشيفرات الوراثية الصادرة من منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما لقدرة البحث على بعث رسالة مهمة، مفادها أن السيطرة على أي وباء قادم غير ممكنة من دون وجود آليات فعّالة وكوادر متمرِسة لرصد وتشخيص الفيروس على صعيد الحدودين الجوية والبرّية بالقدرة والكفاءة نفسها.


وشدد د.عميد أن دعم جهود رصد السلالات وتدريب المختصين المحليين في الدول النامية، أمر في غاية الأهمية لاحتواء الأوبئة ومنع انتشارها عالمياً.
ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .
للاطلاع على البحث بكافة تفاصيله يُرجى اتباع الرابط التالي: 
https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/11b61fd2-d51b-45cf-9b84-0db5397279f1

 




 

 


 

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