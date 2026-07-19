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تؤثر عوائد السندات على سوق الصرف أكثر من الأخبار - إليكم السبب

تؤثر عوائد السندات على سوق الصرف أكثر من الأخبار - إليكم السبب
تؤثر عوائد السندات على سوق الصرف أكثر من الأخبار - إليكم السبب
الأحد، 19-07-2026 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   في الماضي، كان المتداولون في سوق الفوركس يولون معظم اهتمامهم لأنشطة البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية والسياسة. مع أنّ هذه العناصر الثلاثة لا تزال مهمة، إلا أن المزيد والمزيد من المتداولين بدأوا في إيلاء الاهتمام لعنصر آخر – وهو عوائد السندات الحكومية.

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خلال عام 2026، أصبحت حركة السندات في السوق المالية، ولا سيما عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أحد المحددات الرئيسية لأسعار صرف العملات. في بعض الأحيان، تكون حركة العوائد أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ من أي خطاب أو تصريح يدلي به السياسيون.


لماذا تُعدّ عوائد السندات مهمة


يعكس عائد السندات المعدل الذي يحقق به المستثمرون أرباحاً من امتلاك السندات السيادية. كلما ارتفعت العوائد، زادت احتمالية أن تكون الاستثمارات التي تتم بالعملة أكثر ربحية.


لنأخذ مثالاً على مستثمر تدفع دولته عوائد أقل نسبياً على سنداتها السيادية مقارنة بعوائد الولايات المتحدة. قد يميل هذا المستثمر إلى زيادة حيازاته من الأوراق المالية الأمريكية لكسب المزيد من الفائدة. ولهذا الغرض، فهو يحتاج إلى الدولارات، مما يتسبب في زيادة الطلب على الدولارات.


كيف قد يؤثر ذلك على أزواج العملات الرئيسية
EUR/USD


يتم تداول EUR/USD عادةً بناءً على الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية والسندات الصادرة في أوروبا. كلما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بوتيرة أسرع مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مقابل اليورو. في المقابل، قد يساعد تضييق فجوات العائد في دعم زوج EUR/USD.


GBP/USD


لا تتأثر قيمة الجنيه الإسترليني بالعوامل الاقتصادية في المملكة المتحدة فحسب، بل تتأثر أيضاً بديناميكيات العائد. إذا بدأت عوائد السندات البريطانية في تجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقد تبدأ العوائد في دعم GBP. لكن إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل كبير، فقد تتراجع مكاسب USD مقابل GBP.


تقاطع USD


تؤثر عوائد سندات الخزانة الأمريكية عملياً على جميع أزواج عملات USD. سواء كان المرء يتداول EUR/USD، أو GBP/USD، أو USD/JPY، أو عملات السلع، فإن تحركات العائد في سندات الخزانة الأمريكية غالباً ما تكون بمثابة مؤشر فعال لاتجاهات العملة.


لماذا تكون العناوين الرئيسية أحيانًا أقل أهمية


في كثير من الأحيان، يكشف محافظو البنوك المركزية عن خططهم قبل وقت طويل من أن تؤتي سياساتهم ثمارها. بحلول الوقت الذي يلقون فيه خطاباتهم، ربما تكون معظم المعلومات قد تم تسعيرها بالفعل في الأسواق. 


في حين أن أسعار السندات يمكن أن تُظهر تغيرات في توقعات المستثمرين في الوقت الفعلي، فإن التصورات المفاجئة لارتفاع التضخم أو النمو أو تشديد أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر بسرعة على عوائد السندات. 


ما يجب على المتداولين مراقبته


فيما يلي بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها في التحليل الأساسي قبل إبرام أي صفقات تداولية:
اتجاه أسعار سندات الخزانة الأمريكية
تفاوت العائد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة
تطورات هامة في سوق السندات الحكومية
التغيرات في توقعات معدل التضخم والنمو الاقتصادي
حركة الأصول في الأسهم والذهب والعملات


إن أخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار يمكن أن يساعدنا في الحصول على نظرة ثاقبة حول وضعنا في السوق.


متابعة تدفقات رأس المال، وليس مجرد الأخبار


في عالم اليوم، يتأثر تداول العملات الأجنبية بشكل كبير باستراتيجيات تخصيص رأس المال العالمية. قد تشير العائدات إلى الاتجاه والمنطق وراء تحركات رأس المال العالمية. 


في حين أن الأخبار قد تسبب تقلبات على المدى القصير، إلا أن فارق العائد هو الذي غالباً ما يحرك العملات لفترة طويلة من الزمن. 

 

باستخدام معلومات الفوركس والمؤشرات والسلع وتحليل السوق من منصة واحدة، تساعد JustMarkets المتداولين على تحليل الروابط بين فئات الأصول المختلفة وفهم تدفقات رأس المال العالمية بشكل أفضل.


إخلاء المسؤولية: لأغراض إعلامية فقط. ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتداول بمسؤولية.

gnews

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