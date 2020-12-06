تابع أعمالك ودراستك لفترات أطول مع الحاسوب الشخصيHuawei MateBook D 15

الوكيل الاخباري - خلال السنوات الأخيرة، أصبح العمل والدراسة عن بُعد أمرًا شائعًا بشكل متزايد، مما يجعل أجهزة الحاسوب الشخصي التي تمتاز بخفة الوزن محط الأنظار؛ فهي سهلة الحمل جدًا بحيث يمكنك تجهيز مساحة للعمل أينما كنت، وهي أيضًا قوية بما يكفي للتعامل مع معظم المهام الاحترافية بكل سهولة.

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تعدّ الشاشات كبيرة الحجم لهذه الأجهزة ميزة مهمة أيضًا، فكلما كبر حجم الشاشة، ازداد معه حجم المساحة التي تحتاجها للعمل أو الدراسة. لقد أدى ذلك إلى انتشار أجهزة الحاسوب الشخصي المزودة بشاشات العرض الكاملة FullView التي يمكن طي حوافها للخلف لمنحك مساحة شاشة أكبر ضمن إطار أصغر.

وبمناسبة الحديث عن الشاشات، ثمة عامل آخر يزداد أهمية بالنسبة لمشتري أجهزة الحاسوب الشخصي، وهو فيما إذا كان الجهاز مزودًا بتقنية راحة العين.

يتوافق الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15 مع كل تلك المواصفات؛ فهو خفيف الوزن للغاية، ويقدم أداءً استثنائيًا، ويحتوي على شاشة العرض الكاملة FullView IPS، وتقنية راحة العين.



شاشة العرض الكاملة FullView IPS بزاوية مشاهدة أكثر اتساعًا



منذ إطلاقه في البلدان الأخرى، حازت شاشة العرض الكاملة FullView في الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15 على موافقة واستحسان جميع عشاق التكنولوجيا في العالم بأسره. يحمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15المزود بحواف ضيقة تبلغ 5.3 مم، أيضًا المزيد من المزايا؛ فبوجود نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87% ستحصل على مساحة ضخمة للعمل أو الدراسة، دون الحاجة إلى هيكل أكبر.

يحتوي الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15على شاشة IPS مضادة للتوهج بدقة عرض تبلغ 1920 x 1080، وتتمتع هذه الشاشة بميزتين مهمتين عندما يتعلق الأمر براحة العين، الأولى هي زاوية الرؤية التي تبلغ 178 درجة، مما يمنحك رؤية مثالية لما يظهر على الشاشة، بغض النظر عن مكان جلوسك. وعند دمج ذلك من ميزة إلغاء التوهج التي تحجب الانعكاس المنتشر من مصادر الضوء الخارجية، فإنك لن تواجه أي نوع من الضبابية أو التشويه، والذي قد يسبب الأذى للعينين على المدى الطويل.



الميزة الثانية هي شاشة IPS نفسها المجهزة بنظام تحكم في السطوع ثلاثي المستويات، يتكون من فلتر ألوان في الأعلى، وطبقة بلورية سائلة في الوسط، وغشاء بلوري رقيق في الأسفل. تقوم الطبقة البلورية السائلة المحصورة في الوسط بعرض تأثيرات ضوئية مختلفة، اعتمادًا على طبيعة الألوان التي ينتجها الفلتر، كي لا تواجه مشاكل حقيقية تتعلق بوميض الشاشة الذي قد يتسبب بضرر للعينين.



ونظرًا لاستخدام شاشة IPS جزيئات بلورية فائقة الاستجابة للضوء، فإنها تلتقط الحركة بطريقة أكثر فاعلية، وتعرض كل إطار بوضوح تام، وهو ما يجعل منالحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15 الجهاز الأكثر ملائمة لمشاهدة مقاطع الفيديو، والعمل، والدراسة لفترات أطول.



شاشة معتمدة من TÜV Rheinland لتقليل نسبة الضوء الأزرق



قد يعني العمل أو الدراسة عبر الإنترنت قضاء ساعات طويلة في التحديق بالشاشة، مما قد يؤدي إلى إجهاد العين، وحتى الإصابة بمتلازمة جفاف العين. توفر أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي بعضًا من أفضل طرق حماية العين في الوقت الحالي، ذلك أنها تستخدم تقنية تم اختبارها بشكل مثالي على الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة. تجمع هذه التقنية ما بين البرمجيات وعتاد الأجهزة لتحسين توازن اللون الأبيض، وتدرجات اللون، والتشبع، كما أنها تقلل من نسبة الضوء الأزرق الضار.



يحتوي الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15أيضًا على وضعية راحة العين التي تعمل على تحسين درجة حرارة اللون. ووفقًا لاختبار شهادة TÜV Rheinland، فإن هذه الوضعية تمكّن الحاسوب الشخصي من تقليل ما يصل إلى 50% من الضوء الأزرق الضار. يمكنك أيضًا ضبط إعدادات درجة حرارة اللون لتناسب عينيك.



إذا كنت من الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في العمل أو الدراسة أمام الحاسوب الشخصي، فقد ترغب في التفكير بـHuawei MateBook D 15 عند البحث عن جهازك الجديد. فبالإضافة إلى كونه جهاز حاسوب شخصي قوي ومتعدد الاستخدامات، فقد تم تصميم الشاشة خصيصًا مع وضع صحة نظرك بعين الاعتبار، لتتمكن من التعامل مع جلسات العمل والدراسة الطويلة دون أن تشعر عيناك بالإجهاد.



سيُتاح الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من يوم غد الإثنين 7 كانون الأول، وسيتوفر باللون الرمادي بسعر 569 دينارًا مع مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station" وحقيبة ظهر، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق، ويمكنك حجزه من خلال الرابط:

https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-d-15-amd، فلا تفوّت فرصة اقتنائه لتعيش تجربة مميزة.



