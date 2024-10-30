تاج الصفا للتطوير العقاري تكشف عن مشاريع تعتبر الاولى من نوعها للحجز المسبق في دير غبار وعبدون

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تاج الصفا للتطوير العقاري عن إطلاق مشاريعها السكنية الجديدة في منطقتي دير غبار وعبدون وطرح شقق للبيع قيد الإنشاء. تتميز هذه المشاريع بالمواقع الحصرية والإطلالات البانورامية الخلابة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في تصميم وبناء الشقق السكنية، مما يعزز تجربة العيش الفاخرة.



مشروع دير غبار

يقدم مشروع دير غبار من تاج الصفا للتطوير العقاري شقق طابقية بمساحات كبيرة، مصممة لتلبية احتياجات الباحثين عن الرقيّ والرحابة. يتميز المشروع بتصميمه العصري الذي يتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، مما يضمن للسكان تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الأناقة والعملية وبأعلى رفاهية ممكنة.



يقع المشروع في واحد من أرقى وأجمل مناطق دير غبار، مما يمنح السكان ميزة الموقع الاستراتيجي والقرب من المرافق الحيوية، مع التمتع بالهدوء والخصوصية والأمان. ولتعزيز تجربة التملك مع تاج الصفا، تم تنفيذ التشطيبات بجودة تفوق التوقعات، باستخدام أفضل المواد وأحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الراحة والجمال



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مشروع عبدون

أما بالنسبة لمشروع عبدون، فيتميز بموقعه الراقي وإطلالاته الفريدة، حيث ان لكل شقة ميزة فريدة وهي وجود بركة سباحة خاصة لكل شقة، مما يرفع من مستوى الفخامة والراحة للسكان .

عبدون تُعتبر من أرقى المناطق السكنية في عمّان، ويجمع هذا المشروع بين الموقع المثالي والتصميم العصري لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن حياة الرفاهية

