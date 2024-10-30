تاج الصفا للتطوير العقاري تكشف عن مشاريع تعتبر الاولى من نوعها للحجز المسبق في دير غبار وعبدون

مشروع دير غبار
يقدم مشروع دير غبار من تاج الصفا للتطوير العقاري شقق طابقية بمساحات كبيرة، مصممة لتلبية احتياجات الباحثين عن الرقيّ والرحابة. يتميز المشروع بتصميمه العصري الذي يتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، مما يضمن للسكان تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الأناقة والعملية وبأعلى رفاهية ممكنة.
يقع المشروع في واحد من أرقى وأجمل مناطق دير غبار، مما يمنح السكان ميزة الموقع الاستراتيجي والقرب من المرافق الحيوية، مع التمتع بالهدوء والخصوصية والأمان. ولتعزيز تجربة التملك مع تاج الصفا، تم تنفيذ التشطيبات بجودة تفوق التوقعات، باستخدام أفضل المواد وأحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الراحة والجمال
مشروع عبدون
أما بالنسبة لمشروع عبدون، فيتميز بموقعه الراقي وإطلالاته الفريدة، حيث ان لكل شقة ميزة فريدة وهي وجود بركة سباحة خاصة لكل شقة، مما يرفع من مستوى الفخامة والراحة للسكان .
عبدون تُعتبر من أرقى المناطق السكنية في عمّان، ويجمع هذا المشروع بين الموقع المثالي والتصميم العصري لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن حياة الرفاهية
التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الراحة والرفاهية
من أبرز مميزات المشاريع الجديدة في دير غبار وعبدون هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في البناء والتصميم. تهدف هذه التقنية إلى تحسين جودة الحياة للسكان من خلال أنظمة تحكم ذكية، بالإضافة إلى مواد بناء صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية. هذه المشاريع تقدم تجربة سكنية متميزة تتماشى مع أحدث معايير البناء العالمي، مع مراعاة الراحة والأمان والرفاهية.
خدمات ما بعد البيع والصيانة من تاج الصفا
تلتزم شركة تاج الصفا للتطوير العقاري بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لضمان راحة عملائها والحفاظ على جودة العقارات. تشمل هذه الخدمات الدعم الفني والاستجابة السريعة لطلبات الصيانة من خلال موقعها الالكتروني، مما يضمن معالجة أي مشكلات بسرعة وكفاءة. كما تُقدم تاج الصفا حلول صيانة دورية للحفاظ على جمال وتشغيل العقارات وفق أعلى المعايير، بما يضمن رضا العملاء على المدى الطويل.
تاج الصفا تعتمد تقنيات بناء متطورة
تتبنى شركة تاج الصفا للتطوير العقاري أحدث التقنيات في مجال البناء لضمان راحة وسلامة عملائها. تعتمد الشركة على استخدام ألواح اسمنتية عازلة في مشاريعها بدلاً من الطوب المتعارف عليه لدى اغلب الشركات، حيث تتميز هذه الالواح بقدرتها الفائقة على منع ظهور الرطوبة بشكل نهائي. بالإضافة الى عزل الحرارة والصوت، مما يوفر بيئة معيشية مريحة وموفرة للطاقة، حيث تعمل هذه الألواح على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وتحسين جودة الحياة داخل الوحدات السكنية.
تاج الصفا، من خلال اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة، تؤكد التزامها بتقديم أفضل معايير الجودة والسلامة لعملائها.
تسعى تاج الصفا للتطوير العقاري إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري الأردني من خلال إطلاق هذه المشاريع الجديدة للبيع، التي تُظهر التزامها بتقديم كل ما هو جديد ومميز لتلبية احتياجات عملائها والارتقاء بمستوى السكن في المملكة.
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