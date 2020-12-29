تاريخ شركة السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - شركة السوق المفتوح

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تأسست شركة السوق المفتوح خلال عام 2008 في دولة ليبيا من قبل السيد صلاح شريف، فيما تم الاستثمار بها من قبل مجموعة iMENA خلال عام 2012، وبموجب ذلك تم العمل على انتقال مقرها الرئيسي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل اليوم واحدة أهم الشركات الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، حيث تعمل الشركة ممثلةً بالإدارة والموظفين باستمرار على بذل أقصى الجهود من أجل النمو والازدهار، والتوسع والانتشار على نطاق واسع، وتمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات الملحوظة، إذ تم خلال عام 2013 العمل على تصميم وتطوير تطبيق رسمي خاص بها؛ متوافق مع شتى أنظمة الهواتف الذكية، حيث يمكن تحميله وتثبيته بكل سهولة وسرعة من متجر جوجل بلاي، وآب ستور، وهواوي AppGallery

نضيف أيضاً أن تطبيق السوق المفتوح يصنف من ضمن أفضل التطبيقات المتخصصة في مجال التسوق والتسويق الإلكتروني، حيث حاز على إعجاب شريحة واسعة من المستخدمين والزوار، بحيث وصلت نسبة تحميله إلى ما يزيد عن إثنين مليون خلال عام واحد فقط.



تطور شركة السوق المفتوح



تحظى شركة السوق المفتوح بمسيرة عملية طويلة في مجال الإعلانات المبوبة، وحافلة في الإنجازات وتحقيق الأهداف، حيث تعمل على توظيف كافة الجهود المبذولة في تطوير استراتيجية عملها، من أجل النمو والازدهار، مع العلم أنها عملت على إبرام شراكة مع تطبيق LINE المتخصص في توفير اتصالات هاتفية فورية ورسائل، حيث جاء ذلك بهدف توفير مجموعة من التحسينات والتحديثات على نوعية المنتجات والخدمات التي يقدمها لمستخدميه، وبذلك أصبح من أوائل الشركات العربية التي يوجد لها حساب رسمي على هذا التطبيق، واستطاع خلال أسبوع واحد فقط الوصول إلى أكثر من 300.000 متابعاً، وعلى ذلك يمكن القول بأنه يمثل أكبر حساب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أنه من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية والتطبيقات المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقياً؛ كالأردن، والسعودية، والإمارات، والسودان، وسلطنة عمان، والعراق...إلخ.



رؤية شركة السوق المفتوح



تسعى الشركة بشكل دوري ومستمر إلى تحقيق الأهداف المرسومة، وتنفيذ رؤيتها نحو التسهيل من آلية تلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد داخل الدول التي تغطي خدماتها بها، والتي يصل عددها إلى تسعة عشر دولة، وذلك من خلال توفير بيئة افتراضية أمنة وموثوقة تتيح للمستخدمين من خلالها نشر الإعلانات المبوبة المختلفة، سواء عرض أو طلب، على شتى أنواع المنتجات والأغراض الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى الخدمات والوظائف، وذلك عبر موقع الويب والتطبيق الخاص بها، والذي تم تصميمه على هيئة أقسام رئيسية وفرعية معنونة، من أجل تقديم تجربة تسوق وتسويق سهلة ومباشرة، ونذكر منها: قسم سيارات ومركبات، وعقارات للبيع، ووظائف شاغرة...إلخ.



إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أنها تسعى دائماً إلى تطوير وابتكار حلول وأفكار جديدة من أجل المساهمة في تعزيز ودعم خدماتها، والتي تشمل على تقديم معلومات شاملة عن أي شيء وكل شيء من الممكن أن يبحث عنه المستخدم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أسعار السيارات في الدول التي يغطيها، وخدمات السيارات، إلى جانب أنواع العقارات على اختلافها مع أسعار كل منها، والجدير بالذكر أيضاً أنه قام مؤخراً على إطلاق موقع محتوى إلكتروني تابع له؛ تحت اسم موقع اقرأ السوق المفتوح؛ بحيث يمكن من خلالها تصفح وقراءة عدد واسع من المقالات التي تتناول الحديث عن مختلف الأمور والجوانب الحياتية؛ العملية منها والعلمية، بصورة من شأنها أن تساعد المتصفح على إيجاد المعلومات التي يبحث عنها، مثل: العقارات، والإلكترونيات، والسيارات، والوظائف، وحتى الطهي والتغذية والجمال والصحة، والمزيد غير ذلك.



