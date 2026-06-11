تانك 700 Hi4-T تكتسح أصعب رالي صحراوي في الصين: هيمنة كاملة على المنافسين واحتلال منصة التتويج بالكامل في تاكلاماكان 2026

وخلال رالي تاكلاماكان 2026، نجحت جريت وول في تحقيق واحد من أبرز الإنجازات في تاريخ مشاركاتها الصحراوية، بعدما فرضت سيارة تانك 700 Hi4-T سيطرة كاملة على فئة T2.E الخاصة بسيارات الإنتاج العاملة بالطاقة الجديدة، متفوقة على مجموعة من أقوى المنافسين الصينيين في قطاع سيارات الطرق الوعرة والهجينة.
رالي تاكلاماكان 2026.. واحد من أصعب سباقات التحمل في العالم
شهدت نسخة 2026 من رالي تاكلاماكان مشاركة ضخمة ضمت:
74 فريقًا.
152 مركبة.
299 متسابقًا.
مشاركين من 8 دول ومناطق مختلفة.
ويمتد الرالي لمسافة تقارب 8,000 كيلومتر عبر تضاريس متنوعة تشمل الصحارى والكثبان الرملية ومناطق الغوبي والتضاريس الصخرية القاسية، مع أكثر من 4,200 كيلومتر من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويُعرف الرالي بين المتخصصين بأنه أحد أقرب السباقات في العالم لطبيعة وتحديات رالي داكار الشهير.
Tank 700 Hi4-T تحتكر منصة التتويج بالكامل
بعد انتهاء المراحل الأولى من الرالي، جاءت النتائج صادمة للمنافسين.
فقد تمكنت Tank 700 Hi4-T من احتلال:
المركز الأول.
المركز الثاني.
المركز الثالث.
في فئة T2.E بالكامل، وبذلك لم تكتفِ السيارة بتحقيق الفوز، بل احتكرت منصة التتويج كاملة، ويُعد هذا الإنجاز من أبرز النتائج التي حققتها سيارة إنتاجية هجينة في تاريخ مشاركات الرالي خلال السنوات الأخيرة.
أربع مراحل قاسية دون أي انسحاب
مع انتهاء المراحل الأربع الأولى SS1 إلى SS4، حققت جريت وول أرقامًا لافتة:
12 طاقم سائق وملاح.
4 فرق مصنعية رسمية.
صفر انسحابات.
صفر أعطال ميكانيكية تسببت بالخروج من المنافسة.
في رياضة تعتمد بشكل كامل على الاعتمادية والتحمل، تُعتبر هذه الأرقام إنجازًا بحد ذاته، خصوصًا في بيئة صحراوية قاسية مثل تاكلاماكان.
اختبار حقيقي لمنظومة Hi4-T الهجينة
واحدة من أهم النقاط التي ركزت عليها جريت وول هي أن السيارة المشاركة في الرالي اعتمدت على نفس منظومة الدفع الموجودة في النسخة الإنتاجية.
وتضم المنظومة:
محرك V6 سعة 3.0 لتر توين تيربو.
نظام Hi4-T الهجين.
ناقل الحركة الإنتاجي.
منظومة الدفع الرباعي الإنتاجية.
ولم يتم تعديل طريقة نقل القوة أو إدارة العزم أو نظام الدفع، واقتصرت التعديلات فقط على تجهيزات السلامة المطلوبة من لوائح الرالي.
وهذا يعني أن الأداء الذي ظهر في الرالي يعكس قدرات السيارة الإنتاجية الحقيقية وليس سيارة سباقات مطورة بشكل خاص.
المرحلة الثالثة وضغط غير مسبوق على السيارة
شهدت المرحلة الخاصة الثالثة SS3 واحدة من أقسى الاختبارات في الرالي، إذ امتدت لمسافة 468 كيلومترًا، لتصبح من أطول المراحل الخاصة التي شهدها السباق خلال السنوات الأخيرة.
أما المرحلة الثانية SS2 فقد مرت عبر صحراء كومتاغ لمسافة 293 كيلومترًا من الرمال الناعمة والكثبان العميقة.
في هذه الظروف ترتفع حرارة المحركات وأنظمة الدفع والبطاريات بشكل كبير، وتصبح أنظمة إدارة الحرارة والتبريد وإدارة الطاقة تحت أقصى درجات الضغط، ومع ذلك واصلت Tank 700 Hi4-T المنافسة دون تسجيل أي أعطال ميكانيكية.
لماذا اختار أبطال داكار Tank 700 Hi4-T؟
ضم فريق جريت وول عددًا من أشهر السائقين العالميين في سباقات الرالي الصحراوية، ومن بينهم:
باو نافارو.
نيكولاس كافيجلياسو.
جيرارد فاريس.
وجميعهم يملكون خبرات كبيرة في رالي داكار والمنافسات الصحراوية الدولية.
اللافت أن بعض هؤلاء السائقين اختاروا قيادة Tank 700 Hi4-T بعد اختبارات مباشرة أجروها في شينجيانغ قبل انطلاق الرالي.
وفي عالم الراليات، لا يعتمد السائق المحترف على اسم العلامة التجارية بقدر اعتماده على قدرات السيارة الفعلية وتحملها للظروف القاسية.
ماذا يعني هذا الإنجاز لجريت وول؟
ما حققته Tank 700 Hi4-T في تاكلاماكان 2026 يتجاوز مجرد الفوز بمراكز متقدمة، فالسيارة نجحت في:
التفوق على منافسين مباشرين من جيتور ومنغشي.
احتكار المراكز الثلاثة الأولى في فئة T2.E.
إنهاء المراحل دون أعطال أو انسحابات.
إثبات قدرة منظومة Hi4-T في أقسى البيئات الصحراوية.
وهو ما يمنح جريت وول دليلًا عمليًا على نضج تقنياتها الهجينة المخصصة للطرق الوعرة.
الخلاصة ببساطة: ماذا يعني هذا الكلام للقارئ العادي؟
إذا كنت تنظر إلى Tank 700 Hi4-T على أنها مجرد سيارة دفع رباعي هجينة فاخرة، فإن نتائج رالي تاكلاماكان 2026 تقدم صورة مختلفة تمامًا. فالسيارة لم تحقق الفوز في سباق عادي، بل تفوقت على منافسين متخصصين في أصعب بيئة صحراوية بالصين، ونجحت في إثبات قدرتها على التحمل والاعتمادية وإدارة القوة والحرارة تحت ظروف أقسى بكثير مما سيواجهه أي مالك في الاستخدام اليومي.
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