تانك 700 Hi4-T تكتسح أصعب رالي صحراوي في الصين: هيمنة كاملة على المنافسين واحتلال منصة التتويج بالكامل في تاكلاماكان 2026

تانك 700 Hi4-T تكتسح أصعب رالي صحراوي في الصين: هيمنة كاملة على المنافسين واحتلال منصة التتويج بالكامل في تاكلاماكان 2026