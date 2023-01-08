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الأحد، 08-01-2023 10:39 ص

تتبع منزلك الذكي والأجهزة المتصلة بشكل أكثر سلاسة مع جهازSmartThings Hub

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الوكيل الإخباري - يعني النظام البيئي المتنامي للأجهزة المتصلة اليوم أن المستخدمين بحاجة إلى طرق أسهل لإدارة أجهزتهم المتعددة في وقت واحد. هذا ما دفع سامسونج لتقديم جهازSmartThings Hub، وهو جهاز منزلي ذكي سهل الاستخدام بإمكانيات شحن سريعة لمساعدة المستخدمين على القيام بالمزيد من المهام في وقت واحد.

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وسيتم إطلاق هذا الجهاز البسيط القابل للتشغيل البيني في الولايات المتحدة وكوريا.

يسهل جهاز SmartThings Hub على المستخدمين الربط الآلي لبيئتهم المنزلية الذكية مما يسهل التعامل مع مجموعة واسعة من منتجات المنزل الذكي. ويُمكِن المستخدمين أيضًا من تتبع أجهزتهم باستخدام جهازSmartThings Hub،فإذا فقد المستخدم هاتفه الذكي، ما عليه سوى الضغط مرتين على الزر الذكي لبدء تنشيط محدد مسبقًا حتى يرن الهاتف في مكان قريب.كما يعمل جهاز SmartThings Hubأيضًا بمثابة لوحة شحن سريعة وقوية عن طريق شحن لاسلكي يصل إلى 15 واط.


لمعرفة المزيد حول جهازSmartThings Hub وكيف يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من نظام منزلك الذكي ، ألق نظرة على مخطط المعلومات أدناه.

 




 

 


 

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