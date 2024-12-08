تتويج العراقي محمد الهادي بطلًا لـ "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024"

وضمن فعاليات البطولة في نسختها الرابعة، أُقيم "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تحدي الجامعات"، وفاز به عبد الله أبو دية من الجامعة الألمانية الأردنية، وكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تحدي الرعاة"، وفازت به رنا حدادين من "مجموعة المركزية"، إلى جانب تحدي "ديزيرت فوكس رايسينج" وفاز به كارل إيتيميزيان من لبنان وفيصل اليافعي من قطر.
نُظّمت البطولة برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation -ممثلة بفريق تويوتا جازو للسباقات- وبتنظيم ديزيرت فوكس رايسينج، ورعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية. وتُنظّم البطولة بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، ودعم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الذي يترأسه سمو الأمير عمر بن فيصل، ومركز زين للرياضات الإلكترونية، وريفلكت نيو بنك، ومنصة نبض، ومنصة موتوري.
وشهد الكأس الأقوى والأكثر شمولًا لهذا النوع من السباقات في المنطقة إقبالًا غير مسبوق هذا العام؛ حيث تقدم أكثر من 500 شخص للمشاركة في التصفيات المحلية التي انطلقت في 17 بلدًا، وهو رقم قياسي تشهده البطولة في عامها الرابع على التوالي. وحجز 36 سائقًا مكانًا لهم في التصفيات الإقليمية التي أُقيمت منافساتها على حلبة رود أتلانتا (ROAD ATLANTA) المتميزة بمنعطفاتها الـ 12 السريعة والمتتالية، ليعبر منهم 23 سائقًا، إضافة إلى حامل لقب الموسم الماضي اللبناني كارل إيتيميزيان.
بإمكان المهتمين متابعة أخبار البطولة عبر قناة "TOYOTA GAZOO Racing Middle East" على يوتيوب، والصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.
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