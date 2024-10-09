تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين

وجرى توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز وإدامة التعاون بين الطرفين لخدمة نشامى سلاح الجو، في قيادة سلاح الجو الملكي، بحضور قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد حياصات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "تأتي الاتفاقية لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة في ظل التسارع المستمر في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن سلاح الجو الملكي مستمر في شراكته مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بما يساهم في مواكبة التطور في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات".
وبيّنت شركة زين الأردن أن تجديد الاتفاقية يؤكد حرص الشركة على إدامة وتعزيز التعاون الممتد والمستمر مع قيادة سلاح الجو الملكي، إذ تسعى شركة زين من خلال إمكاناتها لرفد القوات المسلحة الأردنية في العديد من المجالات و البرامج والمبادرات المشتركة و تبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وتتضمن الاتفاقية تقديم شركة زين الأردن لعروض مميزة على خطوط الاتصال وخدمات الإنترنت وغيرها من الامتيازات الخاصة لسلاح الجو الملكي، بهدف توفير كل ما يلزمهم من حلول اتصالات تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع متطلباتهم.
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