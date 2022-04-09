تجديد الشراكة بين اللجنة الأولمبية الأردنية و"المركزية تويوتا"

الوكيل الاخباري - جددت اللجنة الأولمبية الأردنية؛ الخميس الموافق 7 نيسان2022، شراكتها مع المركزية تويوتا، وذلك في إطار الدعم المستمر للرياضة الأردنية.

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وعلى ضوء هذه الشراكة، ستكون "المركزية تويوتا" الراعي البرونزي للجنة الأولمبية الأردنية لمدة سنة.

وقد جرى توقيع تجديد الشراكة في مقر "المركزية تويوتا" بحضور السيد ناصر المجالي؛ الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، والسيد نديم حداد المدير التنفيذي لـ "المركزية".



وحول هذه الشراكة، عبّر ناصر المجالي؛ الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، عن اعتزاز اللجنة الأولمبية بتجديد هذه الشراكة؛ مؤكدًا على دور "المركزية تويوتا" في دعم الرياضة والرياضيين الأردنيين من أجل تحقيق الإنجازات المختلفة.



وبدوره، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "يسعدنا استمرار التعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والذي يعكس مدى اهتمامنا بدعم شبابنا الرياضي الواعد؛ لتمثيل الأردن بصورة مشرّفة خلال منافساتهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأضاف: "تتماشى هذه الخطوة مع المبادرة العالمية لشركة تويوتا الأم: "ابدأ المستحيل"؛ فطموح رياضيينا المبدعين يتحول إلى واقع حين يجدون من يدعمهم في مسيرتهم ويؤمن بمواهبهم وقدراتهم المميزة".