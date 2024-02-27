الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد : الملك يشارك في أكبر عملية إنزال - صور

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

الملكة في قمة "الويب": غزة أصبحت المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

وزير البيئة يكرم مشاريع المباني الخضراء المعتمدة في الأردن

"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

أميركا: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

سرايا القدس: فجرنا آلية في حي الزيتون وقنصنا جنديا بخان يونس

الثلاثاء، 27-02-2024 05:58 م

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

2222


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) ومؤسسة ولي العهد اليوم عن تجديد مذكرة التفاهم بينهما والهادفة لمواصلة دعم الرياديين والمبتكرين من فئة الشباب، تحت مظلة "مساحة الصّناع" (مصنع الأفكار سابقاً)، أحد برامج المؤسسة، ومنصّة زين للإبداع (ZINC).اضافة اعلان


ووقع المذكرة عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.

وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل المتعلّقة بمهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني.

من جهتها قالت منكو: "نعتزّ بشراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة زين، هذه الشراكة التي تعتبر نموذج حي على العمل التنموي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساهمت وتساهم في تحقيق الأهداف التنمويّة التي نعمل على تحقيقها".
وأضافت منكو: "حققنا سويّاً خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات أبرزها توفير 305 فرص تدريب وجاهيّة استفاد منها أكثر من 7600 مشارك ومشاركة، إلى جانب ورشات تعليمية عبر الإنترنت لأكثر من 58000 مشارك".

وأضافت منكو "كما تمكّنا سويّاً من تقديم 17 منحة كاملة لشباب وشابات متميزين للانضمام لبرامج مؤسسة "فاب" العالمية، ومشاركة أكثر من 600 من المبتكرين الأفراد والشركات الناشئة ضمن أربعة هاكاثونات مخصصة لإيجاد حلول لقضايا عالمية، كما تم مؤخراً توزيع 12 طابعة ثلاثية الأبعاد في جميع محافظات المملكة".

وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع العام والمؤسسات التي تُعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة، بما يعزز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، حيث تعمل المنصّة وبالتعاون مع مصنع الأفكار على عقد دورات تدريبية وورش عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، كما تتيح المنصّة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية - مستفيدةً من الأجهزة والمعدات الحديثة التي يوفرها مصنع الأفكار-، الفرصة لتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة في مجالات التصنيع الرقمي، الذي يضم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتسويقها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-27 at 2.45.44 PM

تقرير السوق المفتوح لعام 2023: نافذة على عالم السيارات في الأردن

WhatsApp Image 2024-02-27 at 2.20.42 PM

بنك الاتحاد يتوّج شركة الاردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023

nci-logo

المنتجات البديلة تساعد في الإقلاع عن التدخين وفقاً لأكبر دراسة بحثية أمريكية ممولة من المعهد الوطني للسرطان

2202471651218728305

الملكية الأردنية تُدشن رحلات جديدة إلى كل من لندن ستانستد ومانشيستر في بريطانيا

44

بريتلينغ Breitling تجمع الناس من خلال الوقت في شهر رمضان

WhatsApp Image 2024-02-27 at 8.48.19 AM

بنك الإسكان يُكرّم موظفيه المتطوعين تقديراً لدورهم في إنجاح نشاطاته ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-02-26 at 2.46.33 PM

كريم تطلق DineOut في الأردن: تجربة جديدة ونكهات استثنائية وخصومات كبيرة

K3 (1)

كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

000000

(293) مليون دينار الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية للعام 2023

11

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

WhatsApp Image 2024-02-14 at 11.46.56 AM

كريم الأردن: تطبيق شامل وتجربة استثنائية

Yaris Main

تويوتا يارس تتصدر قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود