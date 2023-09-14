تجربة ثرية في جناح "نُسُك" تجذب الآلاف من زوار "العبدلي مول"

الوكيل الإخباري -

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أقامت منصة "نسك"، المنصة الرسمية الموحدة لقاصدي مكة ‏المكرمة والمدينة المنورة، جناحًا تفاعليًا للتعريف بالمنصة والخدمات التي تقدمها، وذلك في العبدلي مول في العاصمة عمّان.وتهدف المنصة "نسك" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية العام الماضي، لتيسير رحلة المعتمر والزائر وإثراء تجربتهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الزائر كالحصول على التأشيرة وحجز باقات العمرة والرحلات الإثرائية بعد العمرة، وخيارات للسكن والتنقل، كما تقدم معلومات شاملة عن المناسك والمواقيت والمواقع التاريخية والوجهات التراثية الإسلامية.وضم جناح "نسك" التعريفي في العبدلي مول، تجربة لمشاهدة قصصًا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة الإسراء والمعراج، والهجرة النبوية الشريفة، بتقنية الواقع الافتراضي360وقد لقي جناح منصة "نسك" في العبدلي مول في عمّان إقبالا كبيرًا من زوّار المركز التجاري، حيث تعرّفوا على المنصة والخدمات التي تقدمها لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما عاش زوار الجناح تجارب تفاعلية أثارت عواطفهم وشوّقتهم لزيارة المشاعر المقدسة وأداء العمرة.كما يمكن للراغبين بأداء العمرة وزيارة المشاعر المقدسة، تحميل تطبيق "نسك" من الرابط www.nusuk.sa ، للتعرف على خيارات التأشيرة، والحصول على مزيد من المعلومات والتسهيلات، علمًا بأنه يمكن لحاملي كافة أنواع التأشيرات السعودية زيارة كافة المناطق وأداء العمرة طوال العام عدا موسم الحج.