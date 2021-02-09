تجربة ذكية وشاملة مع الحاسوب الشخصي الجديد Huawei MateBook D 14

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرًا بالسوق الأردني الحاسوب الشخصي الجديد Huawei MateBook D 14.

اضافة اعلان



وقد صُمم هذا الحاسوب الأحدث من هواوي بشاشة عرض قياس 14 بوصة، خصيصًا لمواكبة احتياجات المستهلكين الشباب؛ حيث يُقدم تجربةً ثوريّةً متعددة المنصات تتيح لهم أداء المهام المطلوبة بسلاسة على أجهزة متعددة من خلال شاشة واحدة.

ويتمتع الحاسوب الشخصي الجديد Huawei MateBook D 14 بمجموعة من الميزات والخصائص التي تنفرد بها الحواسيب الشخصية من هواوي، مثل جمالية التصميم، والتكنولوجيا المبتكرة، والتجربة الذكية التي تقدمها.



وإلى جانب الهيكل خفيف الوزن، وشاشة العرض الكاملة من هواوي Huawei FullView Display، والأداء القوي والاستثنائي، والجودة العالية، والتصميم الأنيق، ركزت هواوي في تصميم الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 على مجموعة من الميزات الجديدة من ضمنها دعم نظام هواوي شير Huawei Share، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من القدرات الذكية، ليكون رفيقًا مثاليًا عالي الأداء لجيل الشباب من عشاق التكنولوجيا.



وبهذه المناسبة، قال وانج ينفينج، رئيس خط إنتاج الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "فيما يتعلق بمنتجاتنا من الحواسيب الشخصية، نحن ملتزمون برسالتنا الهادفة لتوفير تجارب جديدة مبتكرة مع كل تصميم جديد لإحدى سلاسل الحواسيب الشخصية.

عند تصميم Huawei MateBook D 14، ركزنا على توفير أفضل تجربة للمستخدمين الشباب؛ فبالرغم من أن هذا الحاسوب الشخصي يتمتع بميزات متعددة من الأناقة والقوة والذكاء، إلا أنه ليس مجرد جهاز لتشغيل التطبيقات الإنتاجية فحسب، بل هو جهاز مثالي لمختلف السيناريوهات من إنجاز الأعمال وحتى تشغيل الألعاب".



تصميم ذو حواف فائقة النحافة



تسجل سوق الحواسيب الشخصية فائقة النحافة نموًا متسارعًا. وفي إطار سعيها الدائم نحو تقديم التصميم المثالي، استفادت هواوي من فلسفتها التصميمية في قطاع الهواتف الذكية وقدرات تكامل النظم للتوصل إلى تصميم ذي حواف فائقة النحافة لشاشات العرض الكاملة Huawei FullView Displays التي توفرها. وقد مكّن هذا التصميم الفريد هواوي من تقديم شاشة كبيرة في هيكل محمول لتوفير الأفضل لمستخدميها في هذا المجال.



وتماشيًا مع الميزات والخصائص الحصرية لمنتجات سلسلة MateBook Huawei، يشتمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 على شاشة عرض كاملة من هواويHuawei FullView Display قياس 14 بوصة، وحواف فائقة النحافة بسماكة 4.8 ملم، وإطار جانبي ثلاثي فائق النحافة لتوفير تجربة مشاهدة غير محدودة وبنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84%.

وقد حرص المصممون في هواوي على تعزيز الهيكل خفيف الوزن بتصميم انسيابي بحواف منحنية لمنح الجهاز مظهرًا أكثر أناقة. وتتيح التحسينات التي طالت التفاصيل الصغيرة، كالإطار الجانبي الأكثر نحافة والكاميرا الغائرة، لهواوي إمكانية تقليص عامل الحجم للحواسيب الشخصية.

وبأبعاد لا تتجاوز 322.5 ملم × 214.8 ملم × 15.9 ملم، يعدّ هذا الحاسوب واحدًا من الحواسيب الشخصية ذات شاشات 14 بوصة الأكثر نحافةً والأخف وزنًا التي تتواجد ضمن نطاق الأسعار ذاته في الوقت الحاضر، لتقديم تجربة مشاهدة واسعة ضمن إطار محمول.



يشتمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 على شاشة عرض كاملة من نوع IPS وبدقة (1920x1080) وزاوية عرض تبلغ 178 درجة وتناسب الأبعاد 16:9، كما أنها مزودة بخاصية الحماية ضد التوهج. وتعدّ هذه الشاشة الخيار الأفضل لعرض المحتويات كافة، وهي حائزة على اعتماد مؤسسة TÜV Rheinland من حيث المستويات المنخفضة للضوء الأزرق الضار، بما يسهم في حماية عيون المستخدمين من التعرض للإشعاعات المرئية الضارة.



وحدة معالجة قوية لأداء فائق



لا ينظر المستهلكون الشباب إلى الحواسيب الشخصية على أنها مجرد أداة تتيح لهم إنجاز الأعمال فحسب، بل تمثل هذه الحواسيب أيضًا منصةً ترفيهيةً تسمح لهم بقضاء أوقات ممتعة.

ولهذا، يأتي الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 مزودًا بالجيل العاشر والأحدث من وحدة المعالجة المركزية Intel® Core™ 10th Gen, Intel Comet Lake-U i5-10210U، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce® MX250.

وتُزوّد هاتان الشريحتان الحاسوب المحمول بقدرة معالجة كافية للتعامل مع مختلف التطبيقات لتحقيق أداء فائق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الاستقرار والموثوقية.



يتميز الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 بعمر البطارية الطويل وبنسخة جديدة من نظام التبريد Huawei Shark Fin Fan. ومع شفرات المروحة الملتوية بشكل حرف S والمصممة خصيصًا لتعزيز التدفق الهوائي، يعمل نظام التبريد Huawei Shark Fin Fan 2.0 على تبريد الحاسوب الشخصي بطريقة ديناميكية لتبريد أفضل وتحقيق مستويات أداء فائق. وفيما يتعلق بعمر البطارية، يشتمل الحاسوب على بطارية بقدرة 56 واط.

وعند شحن البطارية بالكامل، يمكن للحاسوب تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة محليًا بدقة 1080 بكسل لمدة 9.5 ساعة متواصلة. وتمكّن سعة البطارية المرتفعة هذه المستخدمين من استخدام حواسيبهم بمنتهى الحرية دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية.



يشتمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 على شاحن محمول متعدد الاستخدامات بقدرة 65 واط مزود بمنفذ USB-C مع كابلات قابلة للفصل، ويدعم الشاحن جميع هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية المزودة بمنفذ USB-C.

ومن أجل تعزيز مستويات السلامة، يشتمل الكابل على خاصية للحماية من الحرارة الزائدة، تقوم بإيقاف عملية الشحن آليًا عندما تجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به.



يضم الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 شريحة ذاكرة بتقنية المسار المزدوج Dual-channel بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR4 وهو قادر على تحمّل معظم التطبيقات المتوفرة في السوق التي تتطلب قدرة معالجة كبيرة، كما يتصل محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) في هذا الحاسوب الجديد باللوحة الرئيسية عبر واجهة PCIe (منفذ توصيل الأجهزة الطرفية عالية السرعة).

وتستقبل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المتواجدة في الحاسوب إشارات الشبكة المحلية اللاسلكية بصورة فاعلة لتوفير اتصال سريع ومستقر. ويمكن لهذه الواجهات أن تدعم العديد من احتياجات الإدخال/الإخراج في آن معًا، بما في ذلك نقل البيانات وتوصيل الأجهزة الطرفية وشحن البطارية.



اتصال ذكي بسهولة كبيرة



تأتي سلسلة Huawei MateBook D الأحدث مع مجموعة جديدة من ميزات دعم نظام هواوي شيرHuawei Share، حيث تتيح هذه الميزات للمستخدمين إمكانية عرض شاشات هواتفهم الذكية على الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14.

وبمجرد إنشاء الاتصال، يمكن للمستخدمين سحب وإسقاط الملفات بين الأنظمة المختلفة لنقل الملفات بكل سلاسة، والاطلاع على المحتويات المخزنة، وتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي بشكل مباشر على الحاسوب.ويمكن أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية (الملحقات) لتصفح الهاتف الذكي، مما يمنح المستخدمين القدرة على استعمال تطبيقات الهاتف بكل سهولة دون تبديل الجهاز.



تستهدف سلسلة حواسيب Huawei MateBook المستهلكين الشباب، وتمثل انعكاسًا للتصاميم الجمالية والتقنيات المبتكرة والتجارب الذكية فائقة التطور؛ فهي من جهة توفر تجربة مستخدم عالية الجودة، ومن جهة أخرى، تقدم نسخة محسنة من المزايا التي توفرها هذه السلسلة من الحواسيب الشخصية فائقة النحافة، كما تكمّل المحفظة الكلية للحواسيب الشخصية من هواوي.

وستواصل هواوي مستقبلًا تعزيز خطوط إنتاج الحواسيب الشخصية لتقدم تجربة حياة ذكية ورقمية تشمل جميع سيناريوهات الاستخدام للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.



يتوفر الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 حاليًا في الأردن باللون الرمادي الفضائي، وبسعر739 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متوفرة لفترة محدودة عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station" وحقيبة ظهر.

يمكن اقتناء هذا الحاسوب الشخصي الرائع الآن من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-d-14، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



