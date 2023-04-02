"تجربة رائعة" مع عروض رمضان الحصرية من المركزية لكزس

الوكيل الإخباري - بحلول شهر رمضان المبارك، أطلقت المركزية لكزس حملتها الأخيرة لتقدّم لعملائها الذين يبحثون عن تجربة قيادة بمُنتهى الفخامة عروضًا حصرية على أربعةٍ من طرازاتها المميزة، وهي: لكزس إي إس، ولكزس إن إكس، ولكزس آي إس، ولكزس آر إكس (تُطبّق الشروط والأحكام).

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طوال فترة الحملة، يمُكن لعُشّاق لكزس الاستفادة من أربع دفعات داخلية متساوية بنسبة فائدة 0%، وخدمة شاملة ومتكاملة لفترة عاميْن، وكفالة لفترة سبعة أعوام أو 150000 كيلومتر على بطارية الهايبرد (أيهما أسبق)؛ مما يسمح للعملاء بالاستمتاع "بتجربة رائعة" بينما هم يشعرون براحة البال فيما يتعلّق بالصيانة والمتانة.

لمعرفة المزيد حول هذه العروض الأحدث، زوروا معرض المركزية لكزس في شارع مكة خلال شهر رمضان.