تجربة قيادة تفوق التوقعات مع سيارة ORA الكهربائية الجديدة كليا من جريت وول هافال

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة نهج المنار للتجارة العامة الوكيل الحصري والرسمي لشركة جريت وول العالمية "Great Wall Motors Jordan" السيارات الكهربائية الجديدة ORA والتي صممت على خلفية تقنية عالية وذكية إضافة الى معايير الجودة العالمية والتي من خلالها فرضت الشركة حضورا قويا لفئة السيارات الكهربائية.



ان هذا الطرح الذكي والمدروس لشركة نهج المنار في السوق الأردني يأتي تجسيدا لرؤية الشركة في مواكبة ومعاصرة متطلبات السوق الاردني وإثرائه بسيارة كهربائية منافسة جدا نظرا لقدرة سيارة ORA الكهربائية على السير لمسافة طويلة بالشحنة الواحدة ,حيث تمتاز السيارة بمحرك كهربائي قادر على إنتاج 47.7 كيلو واط وكذلك يمكن شحنها من 10 إلى 80 بالمئة بحوالي 45 دقيقة عند توصيلها بالشاحن السريع فهذه المركبة تقطع لغاية 400 كم في الشحنة الواحدة وهو ما يوفر الجهد والوقت والمال.



تمتاز المركبة الجديدة ORA بتفاصيل مميزة وفريدة في تصنيع قاعدة عجلاتها الرياضية بقياس 18 انش، اضافة الى الاضاءات الذكية intelligent LED lights المميزة والعصرية بالاضافة لكونها تحتوي على شاشة لمس مقاس 10.25 بوصة، ويتوفر فيها فتحة سقف بانورامية ذكية وكراسي مريحة وحديثة ذات لونين مصنوعة من مواد فاخرة تتمتع بخاصية المساج ومقاعد الركاب الخلفية الجلدية والتي يمكن طيها لتستوعب ما يصل إلى 858 لترا من مساحة التخزين، بالإضافة الى شاحن لاسلكي ذكي.



كما وتلبي هذه المركبة الكهربائية الذكية ،الديناميكية ، والاقتصادية أعلى معايير الأمان والسلامة من خلال احتوائها على

نظام تثبيت السرعة التفاعلي ACC

نظام التحكم بالفرامل عند الانعطاف ICC

مساعد الإزدحام المروري TJA

نظام التفادي الآلي WDS

نظام الاصطفاف الذكي

كاميرا برؤية محيطية 360 درجة

فرملة الطوارئ الآلية



وجاء تصميم سيارة ORA الكهربائية من قبل المصمم السابق لشركة بورش إيمانيول ديرتا Emanoel Derta وذكرت مصادر لجريت وول موتورز ان اسم العلامة التجارية ORA جاء تخليدا لذكرى العالم المشهور ليوناردو اويلر

Leonard Euler وهذا يعني ان السيارة صممت بتقنيات رائدة تعكس مفهوم متميز في التنقل الذكي والمستدام، فهذه السيارة تتطور مع الزمن وتصميمها الخارجي الغير تقليدي والمتناغم بعناصره المختلفة وفق نسب وابعاد متناسقة وانيقة.



ومما يجدر ذكره هنا ان الشركة تمتلك مركزا للصيانة بفريق عمل مدرب ومؤهل من المهندسين وفنيي الصيانة ذوي الخبرات العالية كما أن المركز مزود بأحدث المعدات وأجهزة الفحص إضافة الى قطع الغيار الأصلية بجودة عالية تضمن الموثوقية والسلامة الكاملة لجميع ُفئات المركبات الخاصة بهذه العلامة التجارية.

تقدم الشركة ميزات لعملائها

- كفالة لمدة خمس سنوات أو 200 ألف أيهما أسبق

- صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40 ألف أيهما أسبق

- تأمين شامل

- خدمة المساعدة عالطريق لمدة سنة

كما وتقدم الميزات التالية لفئة السيارات الكهربائية

كفالة لمدة خمس سنوات او 150 ألف كيلو

البطارية مكفولة لمدة 8 سنوات او 150 ألف كيلو



يذكر ان شركة نهج المنار للتجارة العامة (NAM) هي الموزع الحصري لسيارات جريت وول موتورز وهافال في الأردن. شركة مملوكة للقطاع الخاص يمثلها الرئيس التنفيذي السيد صدام سالار الذي أدرك حاجة السوق الأردني وثقته بالنمو القوي لعلامتي GWM و Haval وبعد رؤيته وقيادته تم إطلاق الشركة في الأردن في شهر ديسمبر ٢٠٢٠ بعد سجل حافل وقصة نجاح حقيقية للشركة الشقيقة في العراق لأكثر من عقدين في قطاع السيارات.



اليوم تتراوح حجم مركبات الشركة من السيارات الكبيرة إلى المتوسطة الحجم وسيارات الدفع الرباعي والبيك آب حيث صممت فئات المركبات بتنوعها على معايير عالمية ومستوى فريد لا مثيل له من الجودة والابتكار من أجل إحداث تغيير في نمط الحياة وموثوقية التنقل. تلبي الشركة بفئات مركباتها جميع الاحتياجات والأذواق وبسعر مناسب حرصا منها على تقديم التجربة الأكثر ارضاء

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