تجربة مبتكرة في انتظاركم مع HUAWEI MatePad 11.. والطلب المسبق قريبًا في الأردن

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وهذه المرة، تطرح إضافة جديدة ومميزة على سلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad ؛HUAWEI MatePad 11 الذي سيتوفر للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من 27 أيلول الجاري.



جمعت هواوي كل جهودهالجلب أفضل جهاز لوحي يناسب الطلبة والباحثين عنجهاز محمول في مكان العمل يمكنه التعامل مع المهام اليومية.

يتسم الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 بالمثالية في الشكل والوظيفة بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، والتي تبلغ دقتها 120 هرتز، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة.



مشاهدة غامرة مع شاشة العرض الكاملة من هواوي



HUAWEI MatePad 11 هو أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.

ولا يؤدي هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل إلى تحكم باللمس أكثر استجابة، بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض.

إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن ممارسة الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي، مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.



يأتي الجهاز مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة، والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، كما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 86%، فضلًا عن حواف نحيفة مقاس7 نانومتر، والتي توفر مظهرًا أكثر توازنًا.

وعلاوة على ذلك، فإن جهازHUAWEI MatePad 11 حاصل على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker Free، والتي تشهد على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، مما يوفر حماية شاملة لأعين للمستخدمين.



جهاز فائق متسق ومتعددة الوظائف



يُعدّ جهاز HUAWEI MatePad 11 جزءًا لا يتجزأ من تجربة Super Device – Smart Office، إذ يمكنه توفير اتصال سلس بين الأجهزة المتوافقة مثل HUAWEI MateView وHUAWEI MateBook D15.

وبفضل جهازHUAWEI MatePad 11 أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى، إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال.

ويمكن للمستخدمين التبديل بين أجهزة العمل والأجهزة الشخصية من خلال تلك الأجهزة الثلاثة، فعبر توصيل جهاز HUAWEIMatePad 11 مع جهاز HUAWEI MateView بإمكانهم مشاهدة الأفلام المفضلة، كما يمكن توصيل جهاز HUAWEI MateBook D15 بالشاشة عبر اتصال سلكي لرؤية سطح مكتب الكمبيوتر من منظور أكبر.

وستسمح لوحة المفاتيح والماوس المتصلان على جهاز HUAWEI MateView للمستخدمين أيضًا بالتحكم في كل من الجهاز اللوحي ولوحة المفاتيح دون الحاجة إلى تشغيل المفتاح يدويًا.



يدعم جهازHUAWEI MatePad 11 ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration.

ولا يقتصر الأمر على التخلص من الحواجز بين الأجهزة المختلفة فحسب، بل إنه يسمح بتجربة مترابطة ويخلق جهازًا فائقًا وفريدًا.



ويوفر الجهاز ثلاثة أوضاع يمكن للمستخدمين استخدامها لتحسين الإنتاجية؛إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي، ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة ثانوية خارجية، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والحاسوبالشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

اتصال لاسلكي من الدرجة الأولى



بالطبع، يحتاج المستخدمون إلى اتصال موثوق به لضمان استمرارية الإنتاج.

ويأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 مزودًا بهوائي Bluetooth مستقل لضمان استمرار اتصال الملحقات المقترنة به.

وإلى جانب ذلك، يوفر الجهازدعمًا لشبكة Wi-Fi 6 والتي بدورها توفر عرض نطاق ترددي يبلغ 80 ميجاهرتز، بالإضافة إلى سرعة نقل نظرية قصوى تبلغ 1.2 جيجابت في الثانية.









الكتابة والرسم أكثر سهولة باستخدام M-Pencil (الجيل الثاني)



يتميز قلم HUAWEI M-Pencil بتصميم سداسي جميل وجديد، فهو مستوحى من أقلام الرصاص الخشبية ويزن 16 جرامًا فقط، كما يبلغ طوله 160 ملم لتوفير قبضة أكثر راحة وتجربة كتابة ممتعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز القلم الجديد بمقياس ضغط عالي الدقة جديد، مما يجعله يقاوم التغيرات في درجات الحرارة التي قد تتسبب في انجراف القلم.

ويجعل مقياس الضغط القلم أكثر موثوقية من أي وقت مضى، فهو قادر على الاستجابة لـ 0.4 جرام من القوة في غضون 1 ميللي ثانية.



وباستخدام الخربشة المجانية على مستوى النظام، يمكن للمستخدمين استخدام HUAWEI M-Pencil للكتابة على مربعات النص والملاحظات وأي نص آخر على جهاز HUAWEI MatePad 11.

فباستخدام الخوارزميات المتقدمة، تتحوّل الكتابة اليدوية إلى نص قابل للقراءة يمكن للنظام التعرف عليه، ويسمح للمستخدمين باستخدام الجهاز اللوحي مثل جهاز حاسوب محمول حقيقي.



ويتميز قلم هواوي HUAWEI M-Pencil بتجربة لمس مُطورة.

يوفر كلًا من اللمس IC ومستشعر الالتفاف تحكمًا باللمس غير مرئي بزاوية 360 درجة، إذ يمكن للمستخدمين النقر نقرًا مزدوجًا على رمز "أنبوبة قلم الحبر" للتبديل بين الفرشاة.

ووظيفة "النقر المزدوج للتبديل" قابلة للتخصيص أيضًا لاستخدامها في وظائف أخرى.



تصميم جميل ومميز



يُجسد جهاز HUAWEI MatePad 11، مثله مثل الأجهزة اللوحية الأخرى، جمال التناظر والنظام والجماليات الحديثة.

فالجهاز اللوحي متناسق تمامًا بدءًا من جوانبه وحتى شبكة مكبر الصوت ووصولاً إلى وحدة الكاميرا الخاصة به. ويجعل الإطار المنحني الصغير الجهاز يبدو أنحف، مما يسهل الإمساك باليد ويوفر شعورًا مريحًا.



تجربة صوتية غامرة



على الرغم من التصميم النحيف والخفيف، فإن جهازHUAWEIMatePad 11 قادر على استخدام أربعة مكبرات صوت ذات سعة كبيرة تمكّنه من إخراج أصوات عالية تصل إلى 78.6 ديسيبل.

ويتم تعزيز مكبري الصوت على جانبي الجهاز اللوحي بواسطة خوارزميات المحاكاة الافتراضية لإنشاء نطاق صوتي واسع، مما يسمح للمستخدمين بإدراك الاختلاف في المسافة.



وتعمل هواوي عن كثب معHarman Kardon، حيث قامت بتكليف المهندسين الصوتيين المخضرمين للعلامة التجارية الصوتية Golden Ears لمعايرة وتحسين إخراج الصوت لجهازHUAWEI MatePad 11.



الخلاصة



باختصار، يضع جهازHUAWEI MatePad 11علامة على جميع المربعات عند البحث عن أفضل جهاز لوحي مقاس 11 بوصة.

يمكنك مشاهدة أفضل المرئيات على شاشته التي تبلغ 120 هرتز، مع مكتب ذكي رائع وتجربة الجهاز الفائق، بالإضافة إلى اتصال ممتاز بشبكة Wi-Fi 6 ومكبرات صوت بضبط Harman Kardon، مما يجعله بسهولة واحد من أفضل الأجهزة اللوحية للشراء من قبل المستخدمين في الوقت الراهن.



سيتوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من 27 أيلول الجاري بسعر 369 دينارًا، ويمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/tablets/huawei-matepad-11.