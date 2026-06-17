تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من حرصها على البقاء بالقرب من زبائنها أينما كانوا، وتلبية احتياجاتهم المتجددة، وتجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا" التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربطها بمشتركيها؛ افتتحت شركة زين الأردن معرضها الجديد كلياً في مدينة الرمثا، ضمن موقع جديد وعصري يوفّر تجربة متكاملة ومتميزة لزبائنها ومشتركيها وكل الراغبين بالاستفادة من خدماتها.

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ويأتي افتتاح المعرض الجديد تأكيداً على التزام زين المستمر بتطوير تجربة زبائنها وتقديم خدماتها ضمن بيئة حديثة تواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ويقع المعرض الجديد في مدينة الرمثا على شارع خط الشام، ويستقبل زبائنه من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويقدّم كافة الخدمات التي يحتاجها الزبائن والمشتركون، بما في ذلك الاشتراك في الخطوط والخدمات، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وخدمات الدعم الفني، إلى جانب توفير أحدث الحلول والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.



كما يضم المعرض فريقاً متخصصاً من الموظفين لتقديم الدعم والاستشارات للزبائن والإجابة عن استفساراتهم، بما يضمن حصولهم على تجربة خدمة عالية المستوى تتماشى مع معايير الجودة التي تعتمدها الشركة في جميع معارضها.