الأربعاء 2026-06-17 05:05 م

تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا

ب
تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا
الأربعاء، 17-06-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من حرصها على البقاء بالقرب من زبائنها أينما كانوا، وتلبية احتياجاتهم المتجددة، وتجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا" التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربطها بمشتركيها؛ افتتحت شركة زين الأردن معرضها الجديد كلياً في مدينة الرمثا، ضمن موقع جديد وعصري يوفّر تجربة متكاملة ومتميزة لزبائنها ومشتركيها وكل الراغبين بالاستفادة من خدماتها.

اضافة اعلان


ويأتي افتتاح المعرض الجديد تأكيداً على التزام زين المستمر بتطوير تجربة زبائنها وتقديم خدماتها ضمن بيئة حديثة تواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ويقع المعرض الجديد في مدينة الرمثا على شارع خط الشام، ويستقبل زبائنه من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويقدّم كافة الخدمات التي يحتاجها الزبائن والمشتركون، بما في ذلك الاشتراك في الخطوط والخدمات، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وخدمات الدعم الفني، إلى جانب توفير أحدث الحلول والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.


كما يضم المعرض فريقاً متخصصاً من الموظفين لتقديم الدعم والاستشارات للزبائن والإجابة عن استفساراتهم، بما يضمن حصولهم على تجربة خدمة عالية المستوى تتماشى مع معايير الجودة التي تعتمدها الشركة في جميع معارضها.


وتواصل زين تقديم خدماتها لزبائنها عبر شبكة معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي يبلغ عددها حالياً 70 معرضاً، إلى جانب قنواتها الرقمية المتعددة التي تتيح للمشتركين إنجاز معاملاتهم والوصول إلى خدمات الشركة بكل سهولة عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo)، وموقعها الإلكتروني (jo.zain.com)، ومتجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).

gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف"

ل

كأس العالم أول تعليق من "الحوت" على حراس النشامى

ل

شؤون برلمانية القاضي يستقبل السفير اليمني

"الحوسبة الصحية" تنظم الحملة السنوية للتبرع بالدم

أخبار محلية "الحوسبة الصحية" تنظم الحملة السنوية للتبرع بالدم

ب

عربي ودولي برنامج الأغذية العالمي يرحّب بمساهمة أميركية بقيمة 800 مليون دولار

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي و"الأونروا" يواصلان شراكتهما الاستراتيجية

ب

أخبار الشركات تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا

وطُلب من البعثة الإيرانية مغادرة مدينة لوس أنجلوس فورا عقب التعادل مع نيوزيلندا (2-2) يوم الاثنين الماضي، في المباراة الافتتاحية ضمن مونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ووف

عربي ودولي أمريكا ترد على تصريح مدرب إيران بشأن تعرضهم "للاضطهاد" بالمونديال

الأكثر مشاهدة