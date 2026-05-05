تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل.. الإعلان عن أول بطولة لستاد في الأردن

الوكيل الإخباري - تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والإعلامية، أعلنت منصة "ستاد" عن انطلاق أول بطولة للمنصة والتي ستقام بتاريخ 30/29/28 -5-2026 في The ARC مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في المملكة.

وتضم البطولة 90 لاعبًا تم اختيارهم وفق تصنيف "ستاد" على مستوى الأردن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتنظيم المنافسات الاحترافية في ألعاب كرة القدم الإلكترونية محليًا.



وتأتي هذه البطولة ضمن رؤية "ستاد" لتأسيس بيئة تنافسية منظمة، حيث تُعد المنصة تابعة لشركة The Stadium Gaming، وتهدف إلى تحويل ألعاب كرة القدم من مجرد ترفيه إلى نظام منافسة متكامل يعتمد على مباريات حضورية داخل مراكز الألعاب، مع نظام تصنيف ونقاط يعكس أداء اللاعبين. وقد حققت المنصة انتشارًا سريعًا في الأردن خلال فترة قصيرة، ما يعزز من أهمية هذه البطولة كحدث تأسيسي.



وستُقام المنافسات بنظام الإقصاء المباشر (Knockout)، بمشاركة 90 لاعبًا، يتأهل منهم 64 لاعبًا إلى النهائيات. ويتضمن نظام التأهل تأهل أفضل 20 لاعبًا بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المراكز من 21 إلى 90 تصفيات مؤهلة. كما تشهد البطولة مشاركة خاصة لصانع المحتوى بلال حداد، ما يضيف بعدًا جماهيريًا وإعلاميًا للحدث.



وعلى صعيد الجوائز، يحصل الفائز بالمركز الأول على 5000 دينار أردني، فيما ينال صاحب المركز الثاني 2500 دينار أردني، إلى جانب جوائز إضافية وهدايا مخصصة للمراحل النهائية. وتُقام البطولة حضوريًا على مدار ثلاثة أيام، في موقع The Arc – King Hussein Business Park، مع توفير تجربة متكاملة تشمل بثًا مباشرًا للمباريات، وتغطية إعلامية، وصناعة محتوى، إضافة إلى حضور جماهيري وتفاعل مباشر مع اللاعبين.