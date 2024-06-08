السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

تستمر حتى العاشرة مساءً... تعرف على مواقع فعاليات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي السبت

تحذير عاجل الى اولياء الامور والاهالي بالاردن - صورة

بسبب شدة الحرارة .. وفاة طفلة رضيعة داخل مركبة في لبنان

تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية 40% على واردات السيارات من الصين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استعاد 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية برفح

حكومة غزة تؤكد تسلل قوة صهيونية للنصيرات

تحت شعار "زين تُحَيّي أبا الحُسين" زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

بلدية دير أبي سعيد تحدد أماكن ذبح الأضاحي

السبت، 08-06-2024 01:37 م

تحت شعار "زين تُحَيّي أبا الحُسين" زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

02df731e-d834-4474-991a-ec6f586e5d0d


الوكيل الاخباري - وجّهت شركة زين الأردن دعوتها للأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في يوم عيد الجلوس الملكي، وذلك ضمن الفعالية الوطنية التي تقيمها يوم الأحد الموافق 9 حزيران على دوار الشعب في العاصمة عمان.

اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أنها ستقيم فعالياتها الوطنية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر غدٍ الأحد، وستشتمل على عدد من الفقرات الوطنية التي سيقدمها الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، بمشاركة موسيقات الأمن العام، والشاعر محمد فناطل الحجايا، والشاعر فليّح الجبور.

 

واضافت زين أن الفعالية ستتضمّن توزيع العديد من الجوائز على الحضور في هذا اليوم الوطني المميَّز الذي يجدد فيه الأردنيون مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بالأردن الحبيب وبالقيادة الهاشمية، وبمسيرة 25 عاماً حافلة بالعطاء والتقدم والمجد قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً بحكمة قيادته وبهمة أبنائه وبناته من النشامى والنشميات، وليواصل دوره التاريخي ومكانته الرفيعة على مستوى المنطقة والعالم.


وبينت شركة زين أن إقامتها لهذه الفعالية تأتي في إطار مسؤوليتها ودورها الوطني، لتواصل أدائها لهذا الواجب وإحياء هذه المناسبات العزيزة بما يليق بها، حيث اعتادت على مشاركة الأردنيين والتواجد معهم في كافة المناسبات الوطنية التي يجددون فيها انتماءهم لهذا الثَّرى الطَّهور وولاءهم للقيادة الهاشمية، والتي يرسمون خلالها أروع الصور في حب الوطن والالتفاف حول قيادته، في مشهد جميل تميّز به الأردن، وأضافت الشركة أنها حرصت على إقامة هذه الفعالية الوطنية التي ستتزامن مع مرور موكب جلالة الملك (الموكب الأحمر)، ليتجدَّد اللقاء المعهود بين الأردنيين وقائدهم، هذا اللقاء الذي يحتشد فيه أبناء الوطن بفيض من مشاعر الحب والفخر للقاء القائد والقدوة.


ورفعت شركة زين الأردن بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمشاعر من الفخر والاعتزاز، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدلله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية، متمنّية لجلالة الملك دوام الصحة والعافية، لتتواصل مسيرة الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-08 at 1.37.35 AM

خصم حصري 25% من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي على أجهزة مختارة

111

احتفالات مجموعة المناصير باليوبيل الفضي

WhatsApp Image 2024-06-07 at 3.17.06 AM

"أردني".. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

WhatsApp Image 2024-06-07 at 3.12.21 AM

"شيري الأردن" الراعي الرسمي لعرض باسم يوسف وماز جبراني الكوميدي

65c388a79c49c

"أردني".. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

1 (3)

زين تجدّد تقديرها للأسرة التربوية وترعى حفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي

أخبار متعلقة
1 (3)

زين تجدّد تقديرها للأسرة التربوية وترعى حفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي

منتدى الاقتصاد الرقمي

زين راعي الاتصالات الحصري لمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"

00

زين تحتفي بعيد الاستقلال الـ 78 في عمان والعقبة

WhatsApp Image 2024-05-25 at 2.26.45 AM

شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال

WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.32.51 PM

زين راعي الاتصالات الحصري لـ "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي"

WhatsApp Image 2024-05-21 at 3.41.56 PM

إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة 16,550 ... زين الأردن تواصل دورها بدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع الحيوي والحِفاظ على البيئة