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تحت شعار "زين تَفرَح بالحُسَيْن" زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم بمناسبة زفاف ولي العهد

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الأربعاء، 24-05-2023 02:40 م

تحت شعار "زين تَفرَح بالحُسَيْن" زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن إقامتها لاحتفال ضخم في الأول من حزيران، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.اضافة اعلان


وأشارت زين أن الاحتفال سيقام على دوار الشعب في العاصمة عمان بالتزامن مع مرور موكب الزفاف – الموكب الأحمر، حيث سيبدأ الاحتفال في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بفقرات مميزة وجوائز للحضور، ويستمر مع الحفل الضخم الذي يقدّمه كل من الإعلامي محمد الوكيل، والإعلاميتان لورينا قبطي ورزان سلامة، ويشتمل على فقرات فنية متنوّعة بمشاركة فرقة معان للفلكلور الشعبي، والفنانين حسام ووسام اللوزي، وسعد أبو تايه، وحسين السلمان.

ورفعت شركة زين بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك الممتزجة بمشاعر الفرح والبهجة والسرور، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدلله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية، متمنّية لسموّه والآنسة رجوة حياة سعيدة وأياماً جميلة ملؤها الخير والبهجة والمسرّات، ومجدِّدة فخرها بأمير الأردن وقدوة شبابه، الفارس الهاشمي، سند وطنه وأمّته، الذي يسير على خطى عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبيّنت زين أن احتفالها يأتي ضمن احتفالات الأردن بهذه المناسبة السعيدة، بهدف مشاركة المواطنين فرحتهم في يوم الفرح الأردني، الذي سيزُفّ الأردنيون خلاله أمير القلوب، حيث دأبت الشركة على الاحتفال بكافة مناسبات وأفراح الأردن عبر احتفالات ضخمة تليق بهذه المناسبات، لمواصلة دورها الوطني وحضورها الدائم الذي اعتاده وأحبّه الأردنيون وشاركوا به وكانوا جزءاً منه طيلة أعوام مضت.

ودَعَت شركة زين الأردنيين للمشاركة وحضور الاحتفال والتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة عبر الهاشتاغ #نفرحبالحسين، وهاشتاغ #هذايوم_الفرح، وعلى حسابات شركة زين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة زين قد أطلقت أغنية بعنوان "هذا يوم الفرح" بصوت الفنان حسين السلمان، كما قامت بتغيير اسم شبكتها لتَظهَر على هواتف المشتركين باسم  " AL HUSSEIN"، وذلك إيذاناً ببدء احتفالات الشركة بهذه المناسبة السعيدة.

 




 

 


 

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