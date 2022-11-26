تحديثات كاميرا جالكسي S22 الجديدة تتيح لك التقاط صور للنجوم بمستوى احترافي

الوكيل الإخباري - في وقت سابق من هذا العام، قدمت سلسلة أجهزة جالكسي S22 أقوى كاميرا هاتف ذكي من سامسونج على الإطلاق.

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وأصبحت هذه الكاميرا الآن أفضل بكثير.

ومن خلال الإصدار المحدث لتقنية Expert RAW والتطبيق الجديد كلياً الذي يسمى Camera Assistant، ستتمكن من الارتقاء بمستوى مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور احترافية في كل مرة.

لا حدود للإبداع مع خاصية Astrophoto في تقنية Expert RAW

تعمل تقنية Expert RAW الجديدة والمحسّنة على رفع قدرات التصوير الليلي في كاميرا S22 بفضل وجود خاصية Astrophoto الجديدة القوية التي تتيح لمحبي النجوم وعشاق التصوير في الخارج التقاط صور واضحة وجميلة للأبراج ومناظر السماء المظلمة.



ولالتقاط صورة فلكية مذهلة، يجب عليك أولاً اختيار الموقع الصحيح والظروف المواتية والتوقيت والضوء المناسبين. وعند استخدام الإعدادات في تقنية Astrophoto على هاتف S22، تساعدك الكاميرا تلقائياً على تحسين مختلف هذه العوامل. عندها يتعين عليك تشغيل دليل السماء لتحديد موقع وحركة الأبراج والأنظمة الشمسية ومجموعات النجوم والسدم. وتعتمد الكاميرا على تقنية تقسيم المشهد عن طريق الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديد الإعدادات تلقائياً، بما في ذلك سرعة الغالق ومستوى الحساسية للضوء لالتقاط أفضل الصور الممكنة. ويمكنك أيضاً استخدام المعالجة متعددة الإطارات لالتقاط الصور خلال فترة زمنية محددة، والحصول على صور جميلة للنجوم، لتبدو وكأنه تم التقاطها باستخدام معدات احترافية من الدرجة الأولى.

أما بالنسبة لمحبي استكشاف قدراتهم الفنية، يمكنهم الاستعانة أيضاً ميزة التعريض الضوئي المتعدد لالتقاط مجموعة من الصور، ومن ثم استخدام أوضاع التراكب لدمجها في لقطة بارزة واحدة.

وهنا يطلب منك إطلاق العنان لإبداعك، وتجربة تركيب عدة صور فوق بعضها للوصول إلى لقطات تجريدية مذهلة.

ويمكنك الوصول إلى خاصية Astrophoto وميزات التعريض الضوئي المتعدد من خلال "خيارات الصور الخاصة" في قائمة الإعدادات لتقنية Expert RAW.



تطبيق Camera Assistant يتيح لك التقاط الصور وفق مواصفاتك

بما أن كل مصور فوتوغرافي شغوف يتمتع بأسلوب تصوير خاص به، يكون لزاماً عليه امتلاك كاميرا تمنحه القدرة على التحكم الإبداعي. باستخدام تطبيق "مساعد الكاميرا" Camera Assistant الجديد، يمكنك اختيار وتحديد الميزات التلقائية التي تريد استخدامها للحصول على تجربة تصوير تناسب خياراتك بالكامل.

ويمكنك تنزيل التطبيق من متجر جالكسي أو من خلال Good Lock. وبمجرد تثبيت التطبيق، تستطيع تشغيل الميزة بالنقر فوق رمز التطبيق، أو الانتقال إلى تطبيق Good Lock، أو الوصول إلى قائمة "مساعد الكاميرا" ضمن إعداداتها في تطبيقها الأصلي.

ويمنحك تطبيق مساعد الكاميرا خيار تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزات معينة، بما في ذلك التبديل التلقائي للعدسة، والمدى الديناميكي العالي التلقائي HDR، والغالقالأسرع. ويتيحلك التطبيق ذاته المزيد من القدرة على التحكم في صورك، بدءاً من التحكم الأكثر دقة في مستويات الحدة، إلى جانب السماح لك بتحديد عدد الصور التي تريد التقاطها بعد إيقاف تشغيل المؤقت.



ويتيح لك تطبيق مساعد الكاميرا الاستمتاع بالميزات الرئيسية التالية:

· المدى الديناميكي العالي التلقائي Auto HDR: يمكنك الآن إيقاف تشغيل هذه الخاصية عند التقاط الصور للأشخاص في ظروف الإضاءة الخلفية.



· تنعيم الصور: يمكنك تشغيل الميزة لتنعيم الحواف الحادة والملمس لصورك.



· التبديل التلقائي للعدسة: يمكنك الآن إيقاف تشغيل ميزة "التبديل التلقائي للعدسة" التي تقوم تلقائياً بتبديل عدسات الكاميرا أثناء اقترابك من الهدف الذي تقوم بتصويره أو في بيئة مظلمة.

فإذا كنت تريد الاستمرار في استخدام العدسة المقربة بدلاً من العدسة العريضة لالتقاط صورة أقرب للمشهد، يمكنك ببساطة إيقاف تشغيلها في القائمة.



· تسجيل الفيديو في وضع الصورة: يمكنك الآن إيقاف تشغيل هذه الميزة التي تتيح لك التقاط مقطع فيديو عن طريق الضغط لفترة طويلة على الزر في وضع الصورة، ما يحول دون تسجيل مقطع فيديو عن طريق الخطأ.



· التقاط عدد الصور بعد إيقاف المؤقت: يمكنك التقاط عدد من الصور تلقائياً في تتابع سريع بعد إيقاف المؤقت،وتستطيع أيضاً اختيار عدد الصور الملتقطة (صورة واحدة أو 3 أو 5 أو 7 صور).



· غالق أسرع: يتيح لك هذا الوضع التقاط ما يصل إلى 7 صور في الثانية، ويمكنك الاستفادة من ذلك عند التقاط صور للأجسام المتحركة.



· مؤقت الكاميرا Camera Timeout: يمكنك تحديد مدة تشغيل تطبيق الكاميرا (شاشة المعاينة) بشكل مستمر (1 أو 2 أو 5 أو 10 دقائق.).



· المعاينة الواضحة على شاشات HDMI: يمكنك عرض معاينة الكاميرا بدون أي قوائم وأزرار على شاشات العرض المتصلة من نوع HDMI.

