تحديث جديد من "ريفلِكت" بمزايا جديدة

الوكيل الإخباري - أصدر البنك العربي مؤخراً التحديث الجديد لتطبيق (ريفلِكت)، أول Neobank في المملكة والذي يستهدف بشكل أساسي جيل الشباب من الأعمار 18 وحتى35 عاماً. ويأتي إطلاق هذا التحديث في إطار خطة البنك الهادفة إلى تبنّي أحدث التكنولوجيا الرقمية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه، لاسيما فئة الشباب منهم.

اضافة اعلان



وسيتم تحديث التطبيق تلقائياً على هواتف المستخدمين الحاليين لإضافة خدمات ومزايا جديدة تشمل إلى جانب الخدمات المعتادة: خدمة الدفع الفوري (كليك) والتي تمكّن العملاء من تحويل مبلغ لأي مستفيد آخر لدى البنوك المشتركة بالخدمة في الأردن بشكل فوري وبكل سهولة.

كما يمكن للعملاء تحويل الراتب لحسابهم على التطبيق بثلاث خطوات بسيطة، إلى جانب إمكانية تغذية حساب (ريفلِكت) بأربع طرق بسيطة بحسب ما يتناسب مع المستخدم وهي:

باستخدام بطاقات الائتمان أو الدفع المباشر الصادرة من البنك العربي أو أي من البنوك المحلية الأخرى، أو باستخدام رمز آيبان، أو عن طريق خدمة (كليك)، أو من خلال صرافات البنك العربي الآلية والتي تتيح إمكانية تغذية الحساب إما باستخدام خاصية اللاتلامسية أوعن طريق بطاقة (ريفلِكت).



وفي تعليقه على هذا التحديث،قال السيد فيصل البيطار، مدير دائرة الابتكار وتسريع التكنولوجيا المالية: "تأتي التحديثات المستمرة لـ (ريفلِكت) ضمن جهود البنك العربي المتواصلة لتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة لعملائه في إطار استراتيجية البنك التي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها." وأضاف البيطار:"توفر النسخة المحدثة من (ريفلِكت) العديد من المزايا التي تضمن للعملاء تجربة مصرفية سلسة تنسجم مع أسلوب حياتهم وتمكنهم من إنجاز العديد من المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان."



ومن أهم المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) لمستخدميه: إرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرّفين مسبقاً، وإمكانية التسوق والدفع الالكتروني من خلال المنصة مما يوفر على العميل الوقت والجهد، هذا بالإضافة إلى تمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية. كذلك يتميز (ريفلِكت) بتزويد عملائه من خلال التطبيق بمستجدّات وتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية التي يتم تصميمها بناءً على نمط الحياة والاهتمامات الشخصية لكل عميل على حدة.

كما يمنح (ريفلِكت) عملائه مزايا عديدة منها: إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يومياً باستخدام الخاصية اللاتلامسية وذلك عبر صرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، إضافةً إلى برنامجالولاء المميز والذي يمكّن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق مجاناً وبدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في محفظته الرئيسية، وخدمة دفع الفواتير، وغيرها من المزايا الأخرى. كذلك بامكانعملاء (ريفلِكت) الذين لديهم حساب محفظة إلكترونية مُفعّل إصدار بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر بمنتهى السهولة من خلال التطبيق، حيث توفر البطاقة الجديدة مزايا وخدمات مصرفية حصرية تشمل استرداد نقدي بقيمة 1% وبحد أقصى 3 دينار شهرياً مقابل كل معاملة مصرفية ينفذها العميل ليتم قيدها في حسابه على شكل نقاط ولاء.



وتتوفر النسخة الجديدة من التطبيق من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.