تحديث جديد من "ريفلِكت" بمزايا جديدة

الوكيل الإخباري - أصدر البنك العربي مؤخراً التحديث الجديد لتطبيق (ريفلِكت)، أولنيو بنك في المملكة وذلك بإدخال خدمتي "ريفلكت+" و "المصاريف". ويأتي هذا التحديث ضمن خطة البنك الهادفة إلى تبنّي أحدث التكنولوجيا الرقمية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه.

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وقد تم تحديث التطبيق تلقائياً على هواتف المستخدمين الحاليين بإضافة الخدمتين الجديدتين؛ خدمة ) ريفلكت+ ( والتي توفّر خاصية "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، تمكّن المستخدم من شراء احتياجاته ودفع الدفعة الاولى باستخدام QR على تطبيق (ريفلكت) ، وتقسيم باقي المبلغ على ثلاثة أجزاءمتساوية تُدفع لاحقاً على مدى ثلاثة أشهر وبدون فوائد. ويمكن الوصول لهذه الخدمة من الصفحة الرئيسية (لريفلكت).

هذا بالإضافة إلى خدمة "المصاريف" والتي تمكّن المستخدم من تّتبع مصاريفه وتزوده بكامل تفاصيل الإنفاق ليكون على اطلاع دائم بأموره المالية، وتتواجد هذه الخدمة على الصفحة الرئيسية أو من خلال صفحة تفاصيل الدفعات.



ومن أهم المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) لمستخدميه: إرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرّفين مسبقاً، وإمكانية التسوق والدفع الالكتروني من خلال المنصة مما يوفر على العميل الوقت والجهد، هذا بالإضافة إلى تمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية.

كذلك يتميز (ريفلِكت) بتزويد عملائه من خلال التطبيق بمستجدّات وتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية التي يتم تصميمها بناءً على نمط الحياة والاهتمامات الشخصية لكل عميل على حدة. كما يمنح (ريفلِكت) عملائه مزايا عديدة منها: إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يومياً باستخدام الخاصية اللاتلامسية وذلك عبر صرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، إضافةً إلى برنامج الولاء المميز والذي يمكّن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق مجاناً وبدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في محفظته الرئيسية، وخدمة دفع الفواتير، وخدمة الدفع الفوري (كليك) وغيرها من المزايا الأخرى.

كذلك بامكان عملاء (ريفلِكت) الذين لديهم حساب محفظة إلكترونية مُفعّل إصدار بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر بمنتهى السهولة من خلال التطبيق، حيث توفر البطاقة الجديدة مزايا وخدمات مصرفية حصرية تشمل استرداد نقدي بقيمة 1% وبحد أقصى 3 دينار شهرياً مقابل كل معاملة مصرفية ينفذها العميل ليتم قيدها في حسابه على شكل نقاط ولاء.



وتتوفر النسخة الجديدة من التطبيق من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.