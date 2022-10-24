تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

الوكيل الاخباري - حذرت شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده الاخوة المواطنين من روابط وهمية تنتشر عبر صفحات الانترنت تدعي احتفال الشركة بذكرى تأسيسها وتقوم على إثر ذلك بتوزيع جوائز



وأكدت الشركة في بيان صحفي، ان هذه الروابط لا علاقة لها بها مطلقاً، مشددة على ان هذه الروابط هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية



ولفتت إلى أن الشهر الحالي لا يتزامن مطلقا مع أي حدث أو ذكرى او مسابقة



ودعت إلى تجاهل تلك الروابط وعدم الدخول للمواقع التي تدل عليها، حرصاً على حماية البيانات وعدم الانجرار إلى مصائد المحتالين



وأوضحت الشركة بأن كافة أخبار وإعلانات الشركة يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسميّة الموثّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للمواقع الاخبارية والصحف اليومية



وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني وملاحقة كل من كان له علاقة بهذه الإعلانات المسيئة لصورة الشركة أمام الجمهور الكريم



ويشار إلى أن الصفحة الرسمية الوحيدة لحلويات الحاج محمود حبيبة عبر منصة الفيسبوك هي: https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo

اضافة اعلان