الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 151 شهيدا خلال ساعات في مجازر جباليا

الحكومة تصدر بياناً وتُحذر المواطنين من روايات موجهة من الخارج

إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

تحذير هام من إعلانات جوائز وقود مجانية للمواطنين

صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

توقيف مسؤول عن توزيع أموال زكاة أسبوعا بتهمة استثمار الوظيفة

إطلاق فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة قريبا

خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة

عاجل

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18-12-2023 05:08 م

تحذير هام من إعلانات جوائز وقود مجانية للمواطنين

320213013219667321083


الوكيل الاخباري - حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت تعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة . 

وأكدت جوبترول أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر خدمة الواتس اب وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.

أشارت الشركة أيضًا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي "جوبترول". 

ونبهت الشركة المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة. 

ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي:
- الرقم المعتمد: 065800700
- صفحة الفيسبوك: @jppmcompany
- الانستغرام: @JoPetrol

وتؤكد جوبترول على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.

اضافة اعلان

 

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
387037502_633157752326133_5189318938026296597_n (1)

البنك العربي يرعى فعاليات يوم اليتيم في عمان والمفرق ووادي موسى بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

Samsung End of Year promotion - Jordan

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تختتم عام 2023 بخصومات وتخفيضات مميزة لزبائنها في المملكة

EYAD0301

بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر

كل سنة وإنتو الأمان

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يشكر الداعمين لتعليم 850 شاب وشابة من الأيتام خلال 2023

7Y6A6157

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني 2023

Capture

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تلتقي الإعلاميين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات الأردني