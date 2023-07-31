تحسن الأداء التشغيلي والمالي للملكية الأردنية في النصف الأول من العام 2023

الوكيل الإخباري -

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أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في جلسته التي عقدها بتاريخ 26/7/2023 النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت أن الملكية الأردنية واصلت تسجيل أرقام إيجابية من حيث مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية وذلك في إطار خطة التحول التي تمضي بها الشركة في النصف الأول من عام 2023 وتمضي في تنفيذها بشكل حثيث.وكشفت النتائج المالية للشركة تسجيل أرباح تشغيلية بلغت 7.8 مليون دينار وصافي ربح بلغ 6.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 35.4 مليون دينار وصافي خسارة مقدارها 41 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث إستطاعت الشركة زيادة إيراداتها لتبلغ 192 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة ب 152 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل زيادة 26%، وذلك نتيجة لارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ان التكاليف التشغيلية انخفضت بنسبة 2% لتنخفض من 188 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2022 الى 184 مليون دينار لنفس الفترة من العام الحالي، فعلى الرغم من زيادة العمليات التشغيلية فإن تراجع معدل اسعار الوقود من 4.04 دولار أمريكي للجالون الأمريكي إلى 2.76 دولار أمريكي للجالون الأمريكي في الربع الثاني من العام أدى إلى انخفاض في اجمالي فاتورة الوقود بقيمة 21 مليون.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي أن النتائج الايجابية للربع الثاني قد أضيفت الى النتائج التشغيلية الايجابية من الربع الأول التي تم إعلانها سابقاً حيث ارتفعت أعداد المسافرين لتبلغ 1.7 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2023 مقارنة ب 1.4 مليون مسافر لنفس الفترة من العام الماضي, أي بنسبة زيادة 25% بينما ارتفع معدل امتلاء الطائرات بواقع 4.1 نقطة ليصل نسبة 78.2% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة ب 74.1% للفترة ذاتها من العام الماضي. أما بالنسبة للنتائج المالية فقد أدى هذا التحسن الى التقليل من الخسائر المتحققة خلال الربع الأول لتبلغ صافي خسارة الشركة خلال النصف الأول من العام 2023 مبلغ 16.8 مليون دينار مقابل خسارة بمقدار 70.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022, مشيراً أن مؤشرات الأداء لفترة الربع الثاني من عام 2023 كانت واعدة وساعدت على التوصل إلى تخفيض الخسارة الصافية للشركة للنصف الاول من هذا العام.أما فيما يتعلق بالنصف الثاني الأقوى اداءاً فقد بيّن أنه من المتوقع أن يفوق معدلات العام 2022 والنصف الاول من 2023 والذي قد يؤدي الى الوصول الى نقطة التعادل في نهاية هذا العام.وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يعملون بشكل حثيث ومتواصل خلال موسم الذروة والنشاط في حركة النقل الجوي لتسهيل إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم في المطارات وفي الأجواء.