تحسن المؤشرات التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي

الوكيل الإخباري - صادق مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في جلسته التي عقدها يوم الخميس 27/10/2022 برئاسة المهندس سعيد دروزة وحضور نائب رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي سامر المجالي وأعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية للشركة لفترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من عام 2022.



وقد أظهرت نتائج المالية للملكية الأردنية إرتفاع بالايرادات التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 87%، حيث بلغت 452 مليون دينار مقارنة ب 242 مليون دينار لنفس فترة المقارنة من العام الماضي.

اضافة اعلان

فيما زادت التكاليف التشغيلية لهذه الفترة إلى 468 مليون دينار مقارنة بـ 251 مليون دينار للعام 2021 وتم تسجيل خسارة صافية بلغت 71 مليون دينار مقارنة ب 54 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الخسارة بمبلغ 17 مليون دينار بسبب زيادة أسعار الوقود والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022 حيثُ تكبدت الملكية الأردنية فروقات أسعار وقود للفترة المذكورة بقيمة 81 مليون دينار بسبب ارتفاع متوسط أسعار الوقود بما نسبته 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قال إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي رتبَ تحدياً جديداً على الشركة؛ إذ تشكل هذه الكلفة نحو 40 % من إجمالي الكلف التشغيلية المتعددة التي تتحملها الملكية الأردنية.

وأوضح أن ذلك أثر على النتائج المالية للشركة بالرغم من التحسن الكبير بكافة المؤشرات التشغيلية حيث ارتفعت أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في الفترة المذكورة بنسبة 128% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث نقل أسطول الملكية الأردنية 2.3مليون مسافر مقابل 992 ألف مسافر في فترة المقارنة، وهو ما أدى إلى زيادة معدل امتلاء الطائرات بنسبة 16% ليصبح 76%. وعلى صعيد الشحن الجوي أوضح المجالي أن هذا القطاع يشهد نتائج تشغيلية ومالية إيجابية، لافتاً أن ايرادات الشحن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفعت بمقدار 21% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيثُ زادت كميات الشحن بنسبة 29% لفترة المقارنة.