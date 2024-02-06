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الثلاثاء، 06-02-2024 04:11 م

تخريج الفوج الأول من أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية

تخريج الفوج الأول من أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية.


الوكيل الإخباري - بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ أقامت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية حفل تخريج الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، وذلك بعد إطلاق الأكاديمية العام الماضي في إطار التعاون الذي يجمع شركة زين الأردن مع شركتي "ميس الورد" و "ibMedia"  الرائدتين في صناعة الألعاب الإلكترونية؛ بهدف تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية هذا القطاع الواعد في المملكة.اضافة اعلان

وأقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية، حيث سلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، الشهادات للخريجين، بحضور سفيرة دولة السويد السيدة ألكسندرا ريدمارك، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي.
وكان قد شارك في هذه الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والعاملين بهذا المجال في الأردن، والراغبين بتطوير مهاراتهم، حيث تضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على التدريبين النظري والعملي قدّمها نخبة من المدربين والمتخصصين في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها، وتم منح الخريجين شهادات معتمدة من قِبل أكاديمية (Vigamus)  الإيطالية المتخصصة في مجال تدريس الألعاب الإلكترونية.
يذكر بأن أكاديمية إدارة الألعاب الإلكترونية تحظى بدعم من شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain eSports Jo)، وتحت إشراف وتوجيه شركتي "ميس الورد" و  "ibMedia"  الرائدتين في صناعة الألعاب الإلكترونية، وتتمتع الأكاديمية ببنية تحتية ومرافق تعليمية متطورة ضمن بيئة تعليمية مميزة، لتمكين الطلبة من الاستفادة قدر الإمكان من خبرات العاملين والمتخصصين في هذا القطاع وضمان أعلى مستوى من التوجيه والإرشاد خلال فترة التدريب، حيث تتعاون الأكاديمية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية وخبراء القطاع، وعدد كبير من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلبة، ويمكن للراغبين بالتسجيل في دورات الأكاديمية زيارة الموقع الإلكتروني:
https://www.esports.maysalward.com.

 




 

 


 

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