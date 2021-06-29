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الثلاثاء، 29-06-2021 09:34 ص

تخلصي من ملابسك المستعملة بأفضل الطرق عن طريق السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - لا شك أن عملية التخلص من الملابس المستعملة أو القديمة هي من الأمور التي قام بها غالبية الأشخاص في الأردن، إذ يصبح البعض منها غير قابل للارتداء أو موضة قديمة، لذا تبدأ آلية البحث عن أفضل طريقة يمكن من خلالها التخلص من الثياب التي لا حاجة لها، والاستفادة مما تتخذه من حيّز لوضع أخرى جديدة، وعليه ينصح بأن يتم السعي إلى بيعها مقابل مبلغ مالي يتم تقديره حسب حالة القطعة، وبالتأكيد يمثل موقع السوق المفتوح الإلكتروني الرائد في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت؛ واحداً من أفضل الحلول التي يمكن التفكير بها عند الرغبة ببيع أو شراء أي شيء جديد أو مستعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وشتى الدول الأخرى التي يقدم خدماته بها؛ كالسعودية، ومصر، والعراق...إلخ.

يعتبر السوق المفتوح من الخيارات المتاحة الموثوقة والآمنة على شبكة الإنترنت لإتمام عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها التسهيل على كل من البائع والمشتري العملية التجارية، والتطوير منها، وانطلاقاً من هذا المبداً عمل على تخصيص أقسام رئيسية وفرعية معنونة على منصته يمكن عن طريقها الوصول إلى النتائج المرجوة في وقت قصير، بحيث تضم كل منها آلاف اعلانات العرض والطلب على السلع والمنتجات والعقارات والسيارات، وحتى الخدمات والوظائف، ومن بينها قسم "ازياء - موضة نسائية"، وقسم "ازياء - موضة رجالي"، وهي أقسام مخصصة لبيع وشراء الملابس الجديدة والقديمة على حدٍ سواء.

تسمح الأقسام الخاصة بالملابس على موقع السوق المفتوح لمستخدميه وزواره إمكانية الإطلاع على أحدث مستجدات الموضة عن قرب، إلى جانب الاستفادة من ملابسهم المستعملة، والتجديد من محتوى خزاناتهم، كما تستهدف هذه الأقسام كافة المهتمين في مجال الملابس من التجار والمحلات التجارية، حيث تتيح لهم القدرة على عرض بضائعهم من الثياب، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين خلال فترة زمنية قصيرة؛ دون الحاجة لوسيط، أو مضيعة للوقت.

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كيفية عرض ملابسك المستعملة للبيع على السوق المفتوح


يمتاز موقع السوق المفتوح بالعديد من السمات التي مكنته من نيل شعبية ضخمة بين الأفراد في الأردن، ولعل من أهمها ما يتمتع به من درجات أمان ومصداقية كبيرة، وما يوفره للمستهلكين من سهولة في الإستخدام، حيث يتضمن واجهة رئيسية بسيطة ومباشرة؛ يمكن من خلالها الوصول إلى طلبهم دون أي تعقيد أو تشتيت؛ إذ إنه خالي من الإعلانات المنبثقة المزعجة، كما يمتاز بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، حيث كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع على الإنترنت، أو تحميل التطبيق الرسمي التابع له، والمتاح على أجهزة أبل وأندرويد وهواوي، ثم النقر على خيار "أضف إعلان الآن"، ثم تحديد الأقسام الرئيسية والفرعية ذات الصلة، وتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، إلى جانب إمكانية إرفاق صور للملابس المراد بيعها من أجل ضمان جذب عدد أكبر من المستهلكين، ثم النقر على خيار النشر، مع العلم أن عملية نشر الإعلانات على السوق المفتوح متاحة فقط أمام من يملكون حسابات مسجلة عليه، لكن لا داعي للقلق؛ إذ إن تسجيل حساب على منصته مجاني تماماً.

الجدير بالذكر أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإعلانية المدفوعة التي يوفرها موقع السوق المفتوح مقابل مبالغ رمزية جداً؛ من أجل تحقيق نسب مشاهدات أعلى، وعليه زيادة احتمالات البيع، وبالتالي كسب أرباح أفضل، ونذكر منها على سبيل المثال كل من خدمة التيربو، وإعادة النشر، والإعلانات المميزة، والمزيد غيرها.


 




 

 


 

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