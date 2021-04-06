تخلص من أثاثك المنزلي بسهولة وسرعة عن طريق السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - الأثاث المنزلي على السوق المفتوح

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يقوم الأشخاص بين الحين والأخر بإجراء ما يشبه عملية الجرد لمنازلهم، من أجل الاطلاع على ماهية الأغراض وقطع الأثاث التي يملكونها، والاستغناء عما لم يعد له حاجة، أو ما هو قديم، ويشغل مساحة جيدة في الوقت نفسه، وهنا تبدأ عملية البحث عن طرق مناسبة للتخلص منها، فنجد البعض ممن يتجهون إلى إلقائها في القمامة كخيار أول سهل وبسيط، ولكن من جهة أخرى يوجد شريحة كبيرة ممن يبدأون التفكير بآلية للاستفادة منها، وعادةً ما يكون أفضل خيار هو بيعها، وهنا ظهر موقع السوق المفتوح حلاً مثالياً وسريعاً لإتمام الأمر؛ بأقل مجهود ممكن، ودون تضييع أي وقت.



ما هو موقع السوق المفتوح



بات اسم موقع السوق المفتوح متداول بكثرة بين الأشخاص في شتى الدول التي يغطي خدماته بها، والبالغ عددها تسعة عشر دولة؛ كالأردن، والعراق، والسعودية، ومصر...إلخ، نظراً إلى أنه يتمتع بمكانة هامة في عالم الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، إذ على الرغم من المنافسة القوية على الساحة؛ إلا أنه استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق شهرة كبيرة، وجذب قاعدة جماهيرية كبيرة من الأفراد للتعامل معه، ويعود ذلك بفضل ما يوفره من بيئة افتراضية آمنة وموثوقة يمكن من خلالها نشر الإعلانات أو البحث عنها؛ بغض النظر عن نوع المنتج أو السلعة المرغوب بيعها أو شراؤها، فضلاً عن ما يقدمه من عملية تواصل مباشرة بين أطراف العملية التجارية دون أي وساطة أو عمولة، فهو موقع إلكتروني مجاني.



كيف تتخلص من أثاثك المنزلي على السوق المفتوح



يعد السوق المفتوح من أفضل الخيارات المتاحة التي يمكن من خلالها نشر إعلان لبيع الأثاث المستعمل، حيث أنه عبارة عن منصة مجانية سهلة الاستخدام؛ تم تصميمها بشكل بسيط لتفادي وقوع المستخدم في أي حيرة أو مشاكل خلال التعامل معها، فكل ما يحتاجه الأمر هو تسجيل حساب عليه مجاناً، ثم اتباع عدد قليل من الخطوات السهلة؛ ليصل إعلانك إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة خلال فترة زمنية قصيرة دون أي مجهود يذكر، ناهيك عن توفر إمكانية تمييز الإعلان الخاص بك مقابل رسوم رمزية جداً؛ بهدف ضمان اكتساب عدد مشاهدات أكبر.



تتمثل عملية نشر إعلان على السوق المفتوح بعد تسجيل الدخول على حسابك؛ بدايةً بالنقر على أيقونة "أضف إعلان الآن"، ثم تحديد القسم الرئيسي "المنزل والحديقة"، ثم القسم الفرعي ذو الصلة، وبعد ذلك كل ما يتطلبه الأمر هو تعبئة معلومات محتوى الإعلان، وبيانات التواصل، مع إمكانية إرفاق صور لجذب المتسوقين بشكل أفضل، والنقر على خيار "حفظ ونشر الإعلان" عند الانتهاء.



قسم المنزل والحديقة على السوق المفتوح



يعمل موقع السوق المفتوح الإلكتروني بمثابة الوسيط المجاني بين البائع والمشتري، بحيث يمكن من خلاله الإعلان عن وبيع أي شيء وكل شيء من الممكن أن يتبادر إلى الأذهان، مثل: العقارات، والسيارات، والملابس، والإلكترونيات، وما إلى ذلك، إلى جانب القدرة على الإعلان عن وظائف وخدمات أو البحث عنها، إذ يتضمن على واجهة إستخدام مصممة بشكل منظم؛ بحيث تنقسم إلى عدد من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بما في ذلك قسم "المنزل والحديقة" والذي يتفرع عنه مجموعة من الأقسام، مثل: أثاث غرف جلوس، وأثاث غرف نوم، وأثاث غرف سفرة، وأثاث مكتبي، والمزيد غير ذلك.



تشمل هذه الأقسام على عدد هائل من إعلانات العرض والطلب على شتى أنواع قطع الأثاث وكل ما يخص المنزل، بحيث يمكن من خلالها للمستخدم والزائر على حدٍ سواء؛ الوصول إلى النتائج المطلوبة في غضون بضع دقائق فقط، فهو يمثل القسم المنشود لكل من يرغب بالعثور على خيارات متنوعة من الأثاث المعروض للبيع، سواء جديد أو مستعمل، ومن جهة أخرى يعد الوجهة المثالية لكل من يرغب باكتساب مال إضافي جراء بيعه.