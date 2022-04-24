تدخل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سوق المؤسسات، مع مجموعة جديدة من المنتجات المكتبية

الوكيل الاخباري - ستدخل الآن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين(CBG) الآن سوق المؤسسات رسميًا، وتخدم العملاء من المؤسسات الحكومية والشركات، فضلاً عن المستهلكين الأفراد.

اضافة اعلان

تم الإعلان عن هذا الخبر من قبل ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواويلأعمال المستهلكين، والمدير التنفيذي لحلول السيارات الذكية، في حفل إطلاق منتجات هواوي المكتبية.

وأشار السيد يو إلى أن هواوي ستستخدم النظم الإيكولوجية للأجهزة والبرامج الخاصة بها كركائز مزدوجة، لدعم مجموعة متزايدة من المنتجات المكتبية متعددة الاستخدامات التي تعمل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الحواسيب المحمولة، وأجهزة الحواسيب المكتبية، والشاشات، والأجهزة اللوحية، والملحقات، وأجهزة التلفاز، والأجهزة القابلة للارتداء. ستتناول حلول المكاتب الجديدة هذه المجالات الرئيسية التالية: الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع،والنقل،والتمويل، والطاقة.



طرح المنتجات الشاملة التي تركز على المؤسسات

مع متطلبات العمل سريعة التغير وظروف السوق، لم تكن الحاجة إلى حلول مكتبية ذكية أكبر من أي وقت مضى. بدأت أماكن العمل والمعدات الذكية في استبدال المنتجات المكتبية التقليدية، والتي تميل إلى التفاخر بالمواصفات الرائعة والتحكم في التكاليف على حساب التنوع وتجربة المستخدم.

تأمل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن تمنح منتجات المكاتب والأعمال بقدرات ذكية ومبتكرة جديدة، وذلك باستخدام نجاحها في مجال المستهلك كنقطة انطلاق لحلول نموذجية جديدة.

ستلبي منتجات هواوي للأعمال متطلبات العملاء من حيث الأداء والفعالية من حيث التكلفة، مع مضاعفة تجربة المستخدم الأفضل والأكثر ذكاءً، بناءً على التكنولوجيا الرقمية من المستوى التالي.



كما أوضح السيد يو في حفل الإطلاق: "لقد حظيت منتجاتنا الموجهة نحو المستهلك بشهرة واسعة على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجربة المستخدم الرائدة. وسوف تدمج هواوي تجربة المستهلك المتميزة في منتجات أعمالها، بعد ثلاثة مفاتيح رئيسية المبادئ: الجودة والذكاء والموثوقية ".



كقوة جديدة في سوق معدات المؤسسات، تأتي هواوي بمفهوم ورؤية تعد بإحداث ثورة في الصناعة. تعتقد هواوي أن معدات المؤسسات تدخل حقبة ستهيمن عليها تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بعد عصور الـ 1.0 و 2.0 التي سيطرت عليها أجهزة الحواسيب المكتبية والتقارب متعدد الأجهزة على التوالي. تؤكد منتجات اليوم على الأداء والذكاء والاتصال الكامل والنماذج الجديدة التي تدور حول التقارب متعدد الأغراض والتفاعلات الذكية. في مفترق الطرق هذا في سوق المؤسسات، الذي يتميز بقبول واسع النطاق للحلول الذكية متعددة الاستخدامات، تأمل هواوي في الاستفادة من معرفتها بالإلكترونيات الاستهلاكية لإضافة قيمة جديدة وابتكار، بهدف بناء منصة عالية الجودة وذكية وموثوقة لخدمة الجميع احتياجات العملاء من الحكومة والشركات.



أطلقت هواوي مجموعة كاملة من منتجات الأعمال والحلول ومنصات الخدمات، بما في ذلك سلسلة حواسيبMateBook B المحمولة، وسلسلة أجهزةحواسيب MateStation B المكتبية، وسلسلة شاشات Display B، وسلسلة MatePad C للأجهزة اللوحية، وسلسلة Bللطابعات،وسلسلةB لأجهزة تلفاز Vision، وسلسلة B للأجهزة القابلة للارتداء، والتي يجعل هذه الرؤية تصل إلى مجموعة واسعة من العملاء.



كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن عدد من حلول الأعمال المصممة للحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، بما في ذلك المكاتب الحكومية غير الورقية، والفصول الدراسية الذكية، وفصول الحاسوب، وإدارة الصحة والسلامة لعمال المناجم، والإدارة الصحية للسائقين، والتفاعل التأميني.

ستشهد المرحلة التالية قيام مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين باستثمار المزيد من الموارد التنظيمية في مجال الأعمال، لمساعدة الحكومات والمؤسسات الكبيرة على تحويل عملياتها إلى صيغة رقمية بالكامل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين الجودة والكفاءة في جميع المجالات.



ستلتزم مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين دائمًا بمبادئها الرئيسية الثلاثة عند تطوير منتجات الأعمال، وبناء قدرات أنظمة بيئية مفتوحة وآمنة وموثوقة للبرامج والأجهزة لتسهيل الرقمنة الكاملة للحكومات والمؤسسات الكبيرة. سيتم بناء الحلول المكتبية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المكتب الذكي المتراكم من مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين وبراعة الخدمة السحابية.

تتيح ميزات المكتب الذكي، مثل الجهاز الفائق -Super Device ومحرك تطبيقات الجوال -Mobile App Engine، تعاونًا سلسًا بين أجهزة متعددة وعبر النظام البيئي، بينما تجعل الخدمات السحابية لأجهزة هواوي المحمولة -Huawei Mobile Cloud عمليات نقل البيانات سهلة جدًا، وترتقي بكفاءة العمل إلى آفاق جديدة.



سبع سلاسل من منتجات الأعمال، مع حلول مخصصة خاصة بالصناعة

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سبع سلاسل منتجات تجارية رئيسية لأجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الحواسيب المكتبية والشاشات والأجهزة اللوحية والطابعات وأجهزة تلفاز Vision والأجهزة القابلة للارتداء. تتناول هذه الإمكانات المتباينة سيناريوهات الصناعة المتنوعة واحتياجات العملاء.



(1) الحاسوب المحمول للأعمال من هواوي من سلسلة MateBook B: أداء فائق وأعمال أفضل



تم تصميم أجهزة الحواسيب المحمولة من سلسلة HUAWEI MateBook B لمستخدمي المؤسسات، وتتميز بقدرات ذكية ومبتكرة وتأتي في شكل أنيق. تأتي مجهزة بشاشة عرض كاملة -FullView مريحة للعين وشريحة أمان TPM 2.0 مستقلة لحماية البيانات محكمة الإغلاق، مع إبراز الحرفية الدقيقة. يتميز حاسوبHUAWEI MateBook B7المحمول، الطراز الرئيسي للسلسلة، بهيكل من الألمنيوم يبلغ وزنه 1.33 كجم، مما يجعله مثاليًا للمسافرين بغرض الأعمال بشكل متكرر على وجه الخصوص.



(2) سلسلة MateStation B لأجهزة الحواسيب المكتبية للأعمال من هواوي: ثابتة للتسريع



لا تشبه منتجات سلسلة HUAWEI MateStation B الصورة النمطية لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب غير العملية، وذلك بفضل تصميمه البسيط المذهل، مع لوحة شبكية خارجية على الطراز الصيني. يساهم مدخل الهواء النحيف على شكل شريط وتصميم المنفذ المعقد في الحصول على مظهر وإحساس شديد الانسيابية. يبلغ حجم الهيكل الصغير سعة 8 لتر حوالي ثلث حجم الهيكل التقليدي، مما يوفر مساحة مكتبية بالغة الأهمية. يعد حاسوبHUAWEI MateStation B520المكتبي هو النموذج الرئيسي للسلسلة الذي يرث معايير جودة أجهزة الحواسيب الشخصية من هواوي التي تم اختبارها، بعد أن اجتاز 13 اختبارًا صارمًا للبيئة واختبارًا للثبات في خمسة سيناريوهات أساسية. يصل متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF) إلى أكثر من مليون ساعة. لتلبية متطلبات إدارة الأمن والتحكم للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، يستخدم HUAWEI MateStation B520 وظيفة مصادقة تمهيد LAN مطورة ذاتيًا حديثًا، وتشفير شريحة TPM، والتحكم في منفذ USB، ومصادقة عنوان IP، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، بناء ضمانات أمنية على مستوى النظام تحافظ على المعلومات السرية تحت القفل والمفتاح.



(3) شاشة هواوي للأعمال HUAWEI Display B3-24: مريحة للعينين

تتميز شاشةHUAWEI Display B3-24بشاشة كاملة عالية الدقة مريحة للعين مقاس 23.8 بوصة، التيتوفر تجربة مشاهدة غامرة للغاية، مع ألوان واقعية مميزة في عظمتها الكاملة. لقد تم اعتمادها من قبل TÜV Rheinland باعتبارها فعالة في تخفيف إجهاد العين أثناء المشاهدة لفترة طويلة. يمنح التصميم الصغير ذو الحواف الثلاثة للشاشة، ونسبة 92٪ من الشاشة إلى الجسم، مساحة أكبر للتجول للعينين. يتم تقليل حجم الهيكل المصنوع إلى أقصى حد ممكن، مما يخلق أجواء عمل أنيقة وعصرية تؤدي إلى الإنتاجية.



[4) سلسلة أجهزة MatePad C اللوحية للأعمال: تخصيصات حسب الطلب، بجودة عالية وأمان وموثوقية

تتمحور الأجهزة اللوحية حول العمل أثناء التنقل، ولهذا السبب تضع هواوي دائمًا الجودة في المقام الأول عند تصميم الأجهزة اللوحية الخاصة بها. تقدم سلسلة HUAWEI MatePad C الأداء المتميز الذي يحتاجه محترفو المكاتب اليوم، مع عدد لا يحصى من ميزات المكاتب المتنقلة الذكية التي تعزز الإنتاجية، مع تقليل التكاليف. يستهدف جهاز HUAWEI MatePad C5 التمثيلي سوق مكاتب الشركات، ويتميز بميزات النخبة على مستوى النظام مثل App MultiplierوHuawei Share، والتي تجعل عمليات نقل الملفات ومهام العمل والتفاعلات عبر الأجهزة أكثر سلاسة من أي وقت مضى. يمكن لمجموعة غنية من إمكانات إدارة الأجهزة المحمولة والتوسعة أن تلبي متطلبات إدارة المكاتب المتنقلة والأمان الصارمة لعملاء الحكومة والشركات. يرث جهاز HUAWEI MatePad C5 خصائص شاشة هواوي الخالية من الحواف، مع شاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K، والتي تتميز بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 84٪. لم يكن لديك جهاز لوحي من قبل يجمع بين العرض الغامر والرسومات الحادة، مع جمالية الأعمال الاحترافية.



(5) سلسلة أجهزة Vision B للأعمال: شاشة عرض احترافية، مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة

تشكل أجهزة تلفازVision B ركيزة أساسية في النظام البيئي الشامل لشركة هواوي. تقدم منتجات سمارت فيجن وعودًا رائعة للحكومة والتمويل والتعليم والعملاء الصناعيين، لأنها توفر إمكانات غير مسبوقة حقًا. يأتي جهاز Huawei Vision B3 التمثيلي مزودًا بميزات قابلة للتخصيص، بما في ذلك الرسوم المتحركة لبدء التشغيل، وإعدادات مصدر إشارة بدء التشغيل، وإدارة قائمة القنوات، وإدارة زر الطاقة.

في صناعة الفنادق، على سبيل المثال، يمكن إجراء نسخ احتياطي لإعدادات سلسلة الفنادق المخصصة واستنساخها عبر محرك أقراص فلاش USB، وتثبيتها على أجهزة Huawei Visionالأخرى، دون أي متاعب. يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات بالفندق تطبيق حلول مطورة باستخدام محرك أقراص USB محمول فقط بحيث يمكن تثبيت أجهزة Vision وتوحيدها بكفاءة محسّنة.



(6) سلسلة ساعاتWATCH B للأعمال التجارية من هواوي: إدارة الصحة الرقمية

أطلقت هواوي أكثر من 10 طرازات من الساعات الذكية على مر السنين، بما في ذلك سلسلة Digit وسلسلة GT وسلسلة FIT. تم تصميم سلسلة ساعاتWATCH B التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا للمؤسسات والمتخصصين في الصناعة، مع متطلبات التخصيص الخاصة. تأتي ساعة HUAWEI WATCH B5، النموذج التمثيلي في السلسلة، ببطارية تدوم 14 يومًا، بالإضافة إلى تتبع البيانات الصحية الشاملة وخدمات إدارة الصحة.



[7) سلسلة طابعات هواوي للأعمال HUAWEI PixLab B: تفاعلات مبسطة وكفاءة عالية

توفر HUAWEI PixLab B5 للمؤسسات إمكانات مكتبية ذكية ومريحة ومتصلة، مع إجراءات تكوين الشبكة ومهام الطباعة المبسطة. بفضل الاقتران المنبثق، يمكن لطابعات هواوي الاتصال بالشبكة عبر أجهزة متعددة وطباعة المعلومات بنقرة واحدة على الهاتف الذكي. تطبع PixLab B5 ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة،توفر وقتًا ثمينًا، وتنقل الإنتاجية إلى المستوى التالي. تعمل اتصالات الشبكة فائقة الاستقرار على تجهيز الطابعة للاستجابة لمتطلبات الطباعة في الوقت الفعلي، عبر مجموعة متنوعة من سيناريوهات المكتب والعمل. عندما تكون الطابعة بالقرب من جهاز حاسوب شخصي أو هاتف أو جهاز لوحي من هواوي، سيكتشف الجهاز الطابعة تلقائيًا ويعرض بطاقة إقران منبثقة. من خلال لمس زر الاتصال، يمكن إنشاء اتصال الجهاز بالطابعة في أقل من 20 ثانية. بعد فتح صورة أو مستند على هاتف هواوي، يمكن بدء مهمة الطباعة ببساطة عن طريق النقر على الهاتف مقابل منطقة استشعار Huawei Share في الطابعة. تعتمد HUAWEI PixLab B5 على هيكل لفصل الأسطوانة عن مسحوق الحبر، وخرطوشة حبر مبتكرة من نوع الدرج، والتي يمكن استبدالها بمفردها. تدعم خرطوشة الأسطوانة كبيرة السعة ما يصل إلى 15000 صفحة من الطباعة،والتيتوفر للمؤسسات وقتًا ومالًا لا يوصفان.



كما ترون، كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب عن مجموعة كاملة من المنتجات الذكية التي تركز على المؤسسات، والتي تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل من جانب الشركة. إن الأداء المتميز والأمان والاستقرار والموثوقية للخدمات وتوافر المكاتب الذكية وأدوات الإنشاء لديها القدرة على إحداث ثورة في العمل المكتبي الذكي في عدد لا يحصى من الصناعات.



المعايير الصارمة وأمن البيانات والضمانات متعددة الطبقات

توفر هواوي للعملاء دعمًا قويًا فيما يتعلق بمعايير اختبار المنتج وحلول أمان البيانات وخدمات دورة الحياة الكاملة لتلبية الاحتياجات الأكثر صرامة لعملاء الحكومة والشركات.



اجتازت جميع منتجات مجموعة هواويلأعمال المستهلكين مجموعة من الاختبارات الصارمة لضمان الجودة. أجهزة الحواسيب المكتبية التجارية، على سبيل المثال، يجب أن تمر بالجو المتفجر، والاهتزاز الميكانيكي، وضغط الهواء المنخفض، ودرجة الحرارة المنخفضة، ودرجة الحرارة المرتفعة، والتأثير الميكانيكي، والعفن، والإشعاع الشمسي، وتأثير درجة الحرارة، والاهتزاز، والغبار، والرطوبة، واختبارات الغلاف الجوي الحمضي. يتم استخدام مواد مختارة فقط، ويتم تصميم المنتجات مع التركيز على الموثوقية والأمان.



توفر هواوي أيضًا ضمانات أمان بيانات متعددة الطبقات، لضمان نقل البيانات بإحكام. يتم التقيد الصارم بمبدأ "عدم الإزعاج، وعدم التتبع، وعدم التسرب" فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وإدراجه في كل خطوة من خطوات تصميم المنتج وتطويره. تمت إعادة فرز أذونات التطبيق، مع توفر عناصر تحكم مستهدفة. تم إلغاء الأذونات الحساسة المتعلقة ببيانات المستخدم الخاصة، مثل سجلات المكالمات والرسائل والمكالمات الصادرة ومعلومات الجهاز. يتم التحكم بدقة في نطاق الوصول إلى الألبومات، ويمكن منح الإذن على أساس كل صورة على حدة. قامت Huawei أيضًا بتوفير حل تعاوني مخصص متعدد الشاشات، والذي يسمح للعملاء بإضافة عناصر تحكم في تصفية الملفات ومشاركتها.



والأفضل من ذلك، أن شركة هواوي قد أنشأت نظام خدمة مخصصًا لعملاء المؤسسات، والذي يتجاوز بكثير معايير الصناعة.معدات العمل ليست مجرد وسيلة لزيادة الإنتاجية في الصناعة؛ إنها أيضًا العمود الفقري لاقتصاد رقمي ذكي بشكل متزايد، والبنية التحتية التي ستجعل الحياة أكثر ثراءً في جميع المجالات. ستضفي مبادئ هواوي الثلاثة لمنتجات الأعمال: الجودة والذكاء والموثوقية حياة جديدة في الصناعة بشكل عام، وتضمن أن يكون أي مكتب ذكيًا.