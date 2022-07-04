تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس العالم من بنك الأردن

الوكيل الإخباري - أطلق بنك الأردن حملة "فيفا 2022 شجع من الملعب" بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة في مجال نظم المدفوعات الرقمية، لعملائه الحاليين والجدد من حاملي بطاقات فيزا الصادرة من البنك، للانضمام لرحلة لاستكشاف قطر وعيش عالم مليء بالتجارب المبهرة ومشاهدة مباريات كأس العالم FIFA قطر2022 من الملعب.

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ويقدم بنك الأردن 6 رحلات مجانية لستة فائزين، بالإضافة لمرافق مع كل فائز، شاملة تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً والإقامة لمدة 3 ليالٍ في العاصمة القطرية، مع تذاكر للفائزين ومرافقيهم لدخول الملعب الذي سيشهد إقامة المباريات، فضلاً عن تغطية النفقات اليومية للرحلة لكل فائز.

وتقوم الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر ايلول 2022 على سحوبات ستُجرى على أسماء العملاء الذين يقومون بعملية الشراء ببطاقاتهم الائتمانية سواء أكانت بطاقات فيزا البلاتينية أو الذهبية أو الفضية خلال فترة الحملة، بحد أدنى قيمته 50 ديناراً لكل عملية.



حيثُ سيكون بإمكان عملاء بنك الأردن مضاعفة فرصهم للفوز في السحوبات عبر زيادة استخدام بطاقات فيزا الائتمانية الخاصة بهم في مختلف مشترياتهم.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي/ إدارة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الأردن، خالد أبو جويد: "من خلال هذه الحملة يسعى البنك إلى تقديم تجربة استثنائية كنوع من التقدير لعملائه الحاليين الذي نوليهم كافة الاهتمام، مشيراً إلى ان البنك يستمر بتجسيد التزامه بتحفيز العملاء للتحوللخيارات الدفع المبتكرة بالتماشي مع استراتيجيته وخططه للتحول الرقمي،فضلاً عن الاستفادة من السهولة والسرعة والأمان وفق معايير وضوابط شركة فيزا العالمية التي تتمتع بطاقاتها بموثوقية عالية وقبول محلي وعالمي واسع النطاق."



وأوضح أبو جويد بأن الحملة تعكس منهجية البنك بتقديم الأفضل لعملائه من حلول وخدمات مصرفية ومالية، وبإدارة علاقاته مع العملاء والتواصل الفاعل معهم عبر برامجه وحملاته المتنوعة والمستمرة، والتي يسعى معها لإثراء تجربتهم ومنحهم قيمة مضافة وجوائز مميزة يقدر بها ثقتهم به وولائهم لعلامته، كما يلامس اهتماماتهم بما فيها الاهتمامات الرياضية، ليحول أحلامهم إلى حقيقة، الأمر الذي يسهم في زيادة مستوى الرضى لديهم وتوسيع قاعدتهم وتعزيز حصة البنك السوقية.



من جانبه قال ماريو مكاري، المدير العاملشركة "فيزا" في دول المشرق: "تسعدنا الشراكة مع بنك الأردن لإطلاق هذه الحملة، وتمكين العملاء من الحصول مزايا أكثرعند استخدام بطاقاتهم الائتمانية اللاتلامسية والمدعومة بتقنيات تعزيز الأمان من فيزا ليتمكن العملاء من إجراء معاملاتهم بثقة تامة. ومع إطلاق هذه المبادرة، نهدف إلى منح عشاق كرة القدم في الأردن فرص الفوز بجوائز مميزة، تشمل تذاكر حضور مباريات كأس العالم المرتقب، ودعم الجهود الحكومية لتعزيز مزايا التجارة الرقمية ليستفيد منها المستهلكون والشركات على حد سواء".

ويقدم بنك الأردن لعملائه من حاملي بطاقات فيزا مجموعة من المزايا التي تتنوع بتنوع البطاقات، والتي تشمل الدخول إلى صالات المطارات، والمكافآت غير المحدودة، والعروض والخصومات المختلفة.



يشار إلى أن بنك الأردن يخدم عملاءه عبر العديد من القنوات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي تتكامل مع شبكة فروعه، والتي تشمل شبكة أجهزته للصراف الآلي، والبنك الناطق، وبنك الإنترنتBOJ Online، ومركز الخدمة الهاتفية، فضلاً عن خدمة الرسائل القصيرة، وتطبيق Boj Mobile، والخدمات المصرفية عبر Zoom، وخدمة الصراف الآلي التفاعلي. كذلك، فإن البنك يمتلك العديد من برامج مكافآت الولاء التي يرفع معها شعار "مكافآت لا تنتهي"، مشتملة على برنامج الخصومات، وبرنامج أقساطي، وبرنامج استبدال النقاط الفوري، بالإضافة للحملات التي ينفذها بهدف مكافأة العملاء.